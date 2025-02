In der Nacht auf den heutigen Montag fand der Super Bowl LIX statt. Dabei kamen die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles mit 44 zu 22 unter die Räder. Damit konnten die Chief um ihren Superstar Patrick Mahomes nicht zum dritten Mal in Folge den Pokal in Empfang nehmen. Bei Apple lautet das Motto nun „Wenn Football endet, beginnt der Fußball“.

Apple bewirbt MLS Season Pass: „Wenn Football endet, beginnt der Fußball“

Ende letzten Monats hatten wir euch bereits daraufhin gewiesen, dass die Major League Soccer (MLS) in Kürze zurück kehrt. Genau wie in den beiden letzten Jahren können sich Fußballfans erneut auf den MLS Season Pass freuen. Das Abo steht in der Apple TV App in mehr als 100 Ländern und Regionen zur Verfügung und bietet uneingeschränkten Zugang zu allen Spielen, exklusive Inhalte und ein erweitertes Studioangebot.

Um den Fokus vom Football auf den Fußball zu lenken, hat Apple kurz nach dem Ende des Super Bowl LIX ein kurzes Video veröffentlicht, um auf den MLS Season Pass aufmerksam zu machen. In dem Clip ist Fußball-Star Lionel Messi zu sehen, wie dieser das Football-Ei hochhält. Die neue MLS-Saison startet am 22. Februar 2025.

Fútbol begins February 22. Watch on Apple TV. #MLSSeasonPass pic.twitter.com/Muos5p3EUB — Apple TV (@AppleTV) February 10, 2025

Ihr könnt ab sofort den MLS Season Pass über die Apple TV App für 99 Euro für die gesamte Saison oder für 14,99 Euro pro Monat während der Saison abonnieren. Apple TV+ Abonnenten können sich das Angebot zu einem Sonderpreis von 79 Euro pro Saison oder 12,99 Euro pro Monat sichern. Über die Familienfreigabe können sich bis zu sechs Familienmitglieder das Abonnement teilen.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass