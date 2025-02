Das iPhone SE 4 könnte bald offiziell enthüllt werden. Und wie so oft bei Apple-Leaks sind es nicht Insider-Quellen, die den besten Blick aufs neue Modell gewähren, sondern die Case-Hersteller. Diesmal zeigt Spigen eine neue Schutzhülle und gewährt bei der Gelegenheit einen verfrühten Blick auf das iPhone SE 4.

Was verrät die Spigen-Hülle?

Der bekannte Leaker Majin Bu hat auf X Bilder einer Spigen-Schutzhülle für das iPhone SE 4 gepostet. Daraus lassen sich einige Design-Details ableiten. Am offensichtlichsten: Das neue iPhone SE wird eine Notch haben. Damit nähert Apple das SE-Modell der modernen iPhone-Designsprache an und verabschiedet sich wohl endgültig vom klassischen Home-Button mit Touch ID. Wer also auf den physischen Button setzt, muss sich wohl umgewöhnen.

Die Rückseite zeigt eine einzelne Kamera. Kein Dual- oder Triple-Kamera-Setup, aber laut aktuellen Gerüchten soll eine neue 48-Megapixel-Optik und Apples fortschrittliche Computerfotografie eine enorme Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger bringen. Kein Wunder, denn der Vorgänger musste sich noch mit einer 12-Megapixel-Kamera zufriedengeben.

Apple Intelligence

Was Spigen in seinen Renderbildern natürlich nicht zeigen kann, ist der neue A18-Chip, der unter der Haube den Einstieg in die Welt von Apple Intelligence besonders attraktiv machen soll. Und auch an anderen Stellen wird sich der Leistungssprung bemerkbar machen. Sei es bei Spielen, Produktivitäts-Apps oder einfach beim Surfen – der Sprung vom veralteten A15 Bionic auf die A18-Generation hebt das SE auf ein ganz neues Niveau.

Preis und Verfügbarkeit

Das alles soll es dann für unter 500 Dollar geben. Auch wenn Apple den alten Verkaufspreis von 429 Dollar nicht halten kann, ist es doch die günstigste Möglichkeit, ein iPhone mit modernem Design und Apple Intelligence Unterstützung zu bekommen. Und wir werden voraussichtlich nicht lange warten müssen, bis das iPhone SE 4 in den Regalen steht – denn die Zeichen stehen gut, dass Apples neues Budget-Smartphone bereits diese Woche angekündigt wird.