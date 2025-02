Apple will dieses Jahr sein Engagement im Smart-Home-Bereich ausbauen, und ein neuer Hub soll ein Kernstück dieser Strategie werden. Bestehend aus einem HomePod und einem 7 Zoll Display könnte das neue Gerät laut Bloombergs Mark Gurman „Apples wichtigste Veröffentlichung des Jahres“ werden. Laut Gurman müssen wir uns jedoch noch in Geduld üben – denn das Gerät sei noch „Monate“ von der Auslieferung entfernt, heißt es im neusten Update.

Smart-Home-Hub mit Touchscreen und Widgets

Gurman erklärte bereits, dass Apple das neue Gerät als Smart-Display der unteren Preisklasse positionieren wird. Es wird wahrscheinlich mit einem A18-Chip ausgestattet sein, der Apple Intelligence Funktionen unterstützt.

Der Smart-Home-Hub verfügt über ein Touchscreen-Display und eine FaceTime-Kamera, mit der Videogespräche geführt werden können. Eine wichtige Funktion ist die Erkennung von Handgesten für die Bedienung aus der Ferne. Als Betriebssystem setzt Apple ein neues „homeOS“ein, das einen Startbildschirm mit anpassbaren Widgets bietet. Das Gerät kann auf einem Tisch stehen oder an der Wand befestigt werden.

Ausgehend von Gurmans jüngsten Aussagen werden wir Apples Smart-Home-Hub frühestens im April sehen, wahrscheinlich sogar viel später im Jahr. Der Lieferketten-Analyst Ming-Chi Kuo erklärte zuvor, dass das Gerät in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 in die Massenproduktion gehen wird. Es ist also durchaus möglich, dass Apples neuer Vorstoß in das Smart-Home erst im September oder später angekündigt wird.