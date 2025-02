Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 18.3.1 sowie iPadOS 18.3.1 veröffentlicht. Damit steht ein neues Bugfix-Update für das iPhone und iPad auf den Apple Servern als Download zur Verfügung.

Apple gibt iOS 18.3.1 & iPadOS 18.3.1 frei

In der vergangenen Woche zeichnete sich bereits ab, dass Apple zeitnah ein Bugfix-Update für seine mobile Geräte veröffentlichen wird. Dieses steht ab sofort als Download bereit. Neue Funktionen solltet ihr mit dem x.x.1 Update nicht erwarten. Vielmehr hat der Hersteller unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Offensichtlich hatten sich in iOS 18.3 und iPadOS 18.3 ein paar Fehler eingeschlichen, die Apple nun beseitigt hat.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Das Update kann in gewohnter Manier am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installiert werden.

In Kürze dürfte Apple auch die Beta 1 zu iOS 18.4 freigeben. Mit dem kommenden X.4 Update wird Apple wieder größere Änderungen am System vornehmen. Mit der finalen Version von iOS 18.4 wird im April gerechnet. Dann wird unter anderem Apple Intelligence in Deutschland für das iPhone und iPad freigeschaltet.