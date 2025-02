Ende letzten Monats wurde bekannt, dass Apple mit SpaceX und T-Mobile in den USA zusammengearbeitet hat, um unter iOS 18.3 die Starlink-Satellitenkommunikation in seinen iPhone-Modellen zu implementieren. Nun wird die Beta-Phase deutlich ausgeweitet.

iPhone-Nutzer können Starlink-Konnektivität jetzt großflächiger ausprobieren

T-Mobile USA hat bekannt gegeben, dass die Starlink-Satellitenfunktion nun als öffentliche Betaversion verfügbar ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich Nutzer in den USA mit einem kompatiblen iPhone oder Android-Smartphone anmelden kann, um die Satellitenkommunikation zu testen. Dies ist sogar möglich, wenn ein Nutzer einen anderen Anbieter wie AT&T oder Verizon nutzt.

T-Mobile USA schreibt

T-Mobile Starlink verwendet speziell konfigurierte Satelliten mit Direct-to-Cell-Fähigkeiten, die die Erde in über 320 Kilometern Höhe und mit mehr als 27.000 Kilometern pro Stunde umkreisen, um Mobilfunksignale – derzeit noch Textnachrichten, später Bildnachrichten, Daten- und Sprachanrufe – zu und von Orten zu übertragen, die herkömmliche Mobilfunkmasten nicht erreichen können (sogenannte Funklöcher).

Zugelassene Betatester können die Starlink-Satellitenverbindung bis Juli kostenlos nutzen. Hier gilt es allerdings zu beachten, dass nur eine begrenzte Anzahle an Plätzen verfügbar sind. Danach haben T-Mobile-Kunden mit einem Go5G Next-Plan oder einem anderen berechtigten Plan weiterhin ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die Funktion, während T-Mobile-Kunden mit anderen Plänen den Dienst für 15 USD pro Monat und Leitung hinzufügen können. Alle anderen, die einen anderen Anbieter nutzen, können den Dienst für 20 USD pro Monat und Leitung nutzen. T-Mobile-Kunden, die sich vor Ende Februar für die Beta registrieren, erhalten ab Juli einen Rabatt von 10 US-Dollar pro Monat.

Apple selbst geht in einem Support Dokument auf die iPhone-Satellitenkommunikation ein. Apple hat im Herbst 2022 die Satellitenkommunikation mit dem iPhone 14 eingeführt. Ursprünglich sah die Funktion in Kooperation mit Globalstar vor, dass ihr eine Verbindung zum Notruf herstellen könnt, wenn weder Mobilfunkabdeckung noch WLAN-Empfang verfügbar sind. Mit iOS 18 erweiterte Apple die Funktion, dass ihr über Satellit auch Textnachrichten an Freunde und Bekannte schreiben könnt, wenn ihr gerade keinen Empfang über Mobilfunk oder WLAN habt.