Apple hat neue Stellenangebote für Robotik-Spezialisten veröffentlicht, um neue Erfahrungen für Apple-Produkten zu ermöglichen“. Die Teams sollen an Smart-Home-Geräten und diesen eine gewisse Persönlichkeit einflößen.

Stellenanzeigen: Apple sucht Robotik-Spezialisten

Apple arbeitet hinter den Kulissen an unterschiedlichen Produkten und benötigt für diese entsprechende Experten. Ein Fokus liegt dabei auf den Themen Robotik und Automatisierung. Das Robotik-Team wird von Technologie-Vizepräsident Kevin Lynch geleitet und soll im vergangenen August Experten vom israelischen Unternehmen Technion angeworben haben.

Lynch war maßgeblich an einer Reihe von Apple-Initiativen beteiligt, vom „Apple Car“-Projekt bis hin zur Ausstattung der Apple Watch mit verschiedenen Gesundheitssensoren.

Mit seinem aktuellen PowerOn-Newsletter informiert Mark Gurman von Bloomberg, Apple immer noch auf der Suche nach weiteren Ingenieuren mit Spezialisierung auf Robotik ist. Dies deutet daraufhin, dass die Entwicklung verschiedener Heimrobotik-Initiativen intensiviert wird. So wurde erst am 23. Januar eine neue Stelle für einen iOS-Robotik-Ingenieur ausgeschrieben.

Es heißt, dass Apple unter anderem die Idee verfolgt, dass sich die Home-Hardware dorthin bewegen kann, wo der Benutzer ist, und nicht umgekehrt. Die Gruppe soll derzeit an mindestens zwei Robotikprojekten arbeiten: einem mobilen Gerät, das einem Benutzer intelligent folgen könnte, und einer „intelligenten Tischlampe“, die zumindest in diesem Stadium dem Maskottchen Luxo Junior von Pixar ähnelt.

In den letzten Wochen keimten immer wieder Gerüchte auf, dass Apple an unterschiedlichen Home-Produkten arbeitet. So war unter anderem die Rede von einem HomePad, einem smarten Kamera sowie einem smarten Türschloss.