Apple Original Films hat vor dem Super Bowl einen Werbespot ausgestrahlt, der das Rampenlicht auf den bevorstehenden Rennsportfilm „F1“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle lenkt. Dabei zeigt sich durchaus die Handschrift von Regisseur Joseph Kosinski, der uns bereits mit „Top Gun: Maverick“ Action-Szenen bot, die wir so noch nicht gesehen hatten.

Teaser-Trailer zu „F1“

Der Formel 1 Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle markiert eine neue Richtung für die Strategie von Apple in Bezug auf Originalinhalte. Während das Unternehmen seinen Ruf mit preisgekrönten Titeln wie „Killers of the Flower Moon“ und „CODA“ aufgebaut hat, steht „F1“ für eine Verlagerung hin zum Massenmarkt und da kommt der Super Bowl LIX wie gerufen.

Brad Pitt spielt in „F1“ Sonny Hayes, ein ehemaliger Fahrer, der in die Formel 1 zurückkehrt. In den 1990er Jahren war Hayes noch ein erfolgreicher F1-Fahrer, der sich nach einem schweren Unfall jedoch aus der Königsklasse des Rennsports zurückzog. Jetzt soll er jedoch zurückkehren und den Formel-1-Rennstalls APXGP zum Erfolg führen. Dabei übernimmt Hayes die Mentorenrolel von dem vielversprechenden Rookie Joshua Pearce, gespielt von Damson Idris.

In dem 40-Sekunden-Teaser sehen wir einige wichtige Momente aus dem Film, die in der Kürze jedoch wenig Aufschluss zur Handlung geben. Das Video zeigt zudem einige rasante Fahrpassagen, die den Zuschauer so nah wie möglich an die Action heranbringen. Es gibt Anklänge an den Film „Le Mans“ aus dem Jahr 1971 mit Steve McQueen in der Hauptrolle, was durchaus passend ist, wenn man bedenkt, dass beide Filme an den Schauplätzen der echten Rennen gedreht wurden.

Der Super Bowl Teaser von Apple ist kurz, steigert jedoch umso mehr unsere Vorfreude auf den Kinostart am 25. Juni 2025. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der F1-Film auch auf Apple TV+ starten.

Nachfolgend der neue Teaser:

Und hier nochmal der erste Teaser, der im letzten Jahr etwas mehr Einblick gewährte:

Hochkarätige Besetzung

Nicht nur Brad Pitt und Damson Idris bringen Starpower in „F1“. Der Film kann mit einer beeindruckenden Besetzung aufwarten, darunter Oscar-Preisträger Javier Bardem („No Country for Old Men“), Kerry Condon („Die Todesfeen von Inisherin“) und Tobias Menzies („The Crown“).

Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“) führt Regie und produziert den Film zusammen mit Jerry Bruckheimer und Chad Oman von Jerry Bruckheimer Films; Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner für Plan B Entertainment; und Lewis Hamilton unter seinem Banner Dawn Apollo Films. Auch der legendäre Komponist und Filmmusikproduzent Hans Zimmer ist für den Soundtrack mit an Bord.