Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Streaming-Angebot auf GigaTV größer wird. Disney+ ist ab sofort auf der Entertainment- und TV-Plattform von Vodafone verfügbar.

Disney+ startet auf Vodafone GigaTV-Plattform

Disney+ schafft den Sprung auf die Vodafone GigaTV-Plattform. Die Disney+ App wird automatisch auf der neuen Set-Top-Box „GigaTV Home“ installiert. Aber auch TV-Kunden, die über die ältere „GigaTV Cable Box 2“ verfügen, können über eine vorinstallierte App auf Disney+ zugreifen.

Disney+ bietet unter anderem exklusive Originalserien und Blockbuster-Filme sowie Inhalte von Marken wie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic.

Zum Start von Disney+ auf der GigaTV-Plattform hat Vodafone ein Angebot geschnürt. Kunden, die sich zwischen dem 10. Februar und dem 30. April für einen Tarif in Verbindung mit der „GigaTV Home“ oder „GigaTV Home Sound“ Box entscheiden (ab 9,99 Euro monatlich in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit, danach 14,99 Euro), bekommen „Disney+ Standard mit Werbung“ die ersten drei Monate geschenkt. Innerhalb der drei Monate könnt ihr jederzeit kündigen, so dass keine Folgekosten entstehen. Falls ihr nicht kündige, so verlängert sich euer Disney+ Abo um jeweils einen Monat zum Preis von 5,99 Euro pro Monat.