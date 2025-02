Apples Integration fortschrittlicher KI-Modelle in iOS 18 schreitet in vielen Regionen voran, aber das Unternehmen steht auf dem chinesischen Markt vor besonderen Herausforderungen. Während Apple Intelligence weiter ausgebaut wird, verhindern regulatorische Beschränkungen den Betrieb von ausländischen KI-Diensten in China. Als Reaktion darauf verhandelt Apple schon länger mit ansässigen Tech-Unternehmen über die Integration ihrer proprietären KI-Modelle in iPhones, die in der Region verkauft werden. Wie The Information nun erfahren hat, soll eine KI-Partnerschaft mit Alibaba Apple Intelligence nach China bringen.

Strategische KI-Partnerschaft

Seit Monaten sieht sich Apple in China mit einer großen Hürde konfrontiert: Regierungsvorschriften, die das Unternehmen daran hindern, KI-Funktionen ohne einen lokalen Partner einzuführen. Einem Bericht von The Information zufolge hat sich Apple nun mit Alibaba zusammengetan, um gemeinsam KI-Funktionen für iPhones, iPads und Macs in China zu entwickeln.

Laut dem Bericht haben Apple und Alibaba ihre KI-gestützten Funktionen bereits zur Genehmigung bei den chinesischen Cyberspace-Regulierungsbehörden eingereicht. Dies deutet darauf hin, dass die Partnerschaft in vollem Gange ist und bald die ersten Früchte trägt. Angesichts der Tatsache, dass KI zu einem wichtigen Verkaufsargument für Smartphones geworden ist, weiß Apple, dass das Unternehmen sich keine weitere Verzögerung leisten kann.

Interessanterweise wird in dem heutigen Bericht auch erwähnt, dass Apple die KI-Modelle von DeepSeek getestet hat. Das Unternehmen soll jedoch beschlossen haben, DeepSeek nicht in seinen China-KI-Rollout aufzunehmen – zumindest vorerst.

Zuvor hieß es, dass Apple auch mit Baidu zusammenarbeitet, um KI-Funktionen in China zu entwickeln. Apple Intelligence ist ein großes Paket, das eine Vielzahl von KI-Funktionen umfasst, wie z. B. Schreibwerkzeuge, Bilderzeugung und Unterstützung für intelligente Assistenten. Es ist möglich, dass sich das Unternehmen für die Zusammenarbeit mit verschiedenen chinesischen Partnern für unterschiedliche Aspekte seiner KI-Suite entschieden hat.