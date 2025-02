Apple hat vor wenigen Augenblicken die neuen Powerbeats Pro 2 angekündigt. Die neuen „sportlichen“ Kopfhörer lassen sich ab sofort in vier Farben über den Apple Online Store zum Preis von 299,95 Euro bestellen. Die vermutlich größte Neuerung ist die Herzfrequenzmessung für Trainings.

Apple kündigt neue Powerbeats Pro 2 an

In den letzten Tagen deutete sich bereits an, dass Apple bzw. Apples Tochterunternehmen Beats am heutigen Dienstag (11. Februar 2025) die neuen Powerbeats Pro 2 ankündigen. Nachdem die Kopfhörer bereits durch Apple Ende letzten Jahres angeteasert wurden, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Hersteller die Kopfhörer tatsächlich auf den Markt bringt.

Die Powerbeats Pro 2 sind die direkten Nachfolger der ursprünglichen Powerbeats Pro und wurden in vielerlei Hinsicht verbessert. Besonders spannend ist der integrierte Herzfrequenzmessung für Trainings. Blicken wir allerdings Schritt für Schritt auf die Neuerungen der Powerbeats Pro 2.

Der In-Ear-Kopfhörer setzt auf den Apple H2-Chip und hat einen neu gestalteten Ohrbügel und signifikante Verbesserungen bei Klang, Akkulaufzeit und Anrufqualität. Darüber hinaus bieten Powerbeats Pro 2 jetzt auch Aktives Noise Cancelling (ANC), Transparenzmodus, Adaptiven EQ und lassen sich kabellos laden. Apple betont, fass das neue Design von knapp 1.000 Sportlern getestet und so optimiert wurde. Powerbeats Pro 2 sind robust genug, um bei Regen, Schnee und Hitze zu trainieren. Denn sie sind schweiß- und wasserbeständig mit einer IPX4-Zertifizierung.

Die verbesserte Belüftung erhöht den Komfort und verbessert den Klang. Zum ersten Mal ist eine fünfte Ohreinsatzgröße für individuellen Komfort enthalten. Anwender:innen können zwischen XS, S, M, L und XL wählen, um ihre perfekte Passform zu finden.

Herzfrequenzmessung für Trainings

Etwas detaillierter Blicken wir auf die Herzfrequenzmessung für Trainings. Die präzise Herzfrequenzmessung für Workouts liefert euch Echtzeitdaten zu eurer Leistung durch optische LED-Sensoren, die über 100 Mal pro Sekunde aufleuchten, um den Blutfluss zu messen. All dies kann in Echtzeit an kompatible Fitness-Apps weitergeleitet werden.

Zum Launch wird die Funktion zur Herzfrequenzmessung von Powerbeats Pro 2 mit folgenden Apps kompatibel sein:

Ladder

Nike Run Club

Open

Peloton

Runna

Slopes

YaoYa

Powerbeats Pro 2 sind vollständig kompatibel mit Apple Geräten für Koppeln per 1-Klick, Automatisches Umschalten, Audiofreigabe, freihändiges Siri und „Wo ist?“. Android-Nutzer:innen erhalten über die Beats-App zusätzliche Funktionen wie Koppeln per 1-Klick, die Möglichkeit zur Aktivierung oder Deaktivierung der Herzfrequenzmessung, anpassbare Bedienelemente, Widgets zur Akkustandanzeige, „Meine Beats finden“ und Over-the-Air-Updates.

Preise und Verfügbarkeit

Powerbeats Pro 2 können ab heute in Deutschland in den vier kräftigen Farben Diamantschwarz, Treibsand, Hyperviolett und Leuchtorange für 299,95 Euro auf apple.com/de bestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab 13. Februar.