Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple diverse Update auf seinen Servern platziert. Unter anderem könnt ihr die finale Version von iOS 18.3.1 herunterladen und installieren. An dieser Stelle könnt wir euch nur empfehlen, dass Update einzuspielen.

iOS 18.3.1 schließt kritische Sicherheitslücke

Falls ihr gehofft habt, dass Apple mit iOS 18.3.1 neue Funktionen auf das iPhone bringt, so müssen wir euch enttäuschen. Nichtsdestotrotz können wir euch nur ermutigen, das Update zu installieren. Gleiches gilt für iPadOS 18.3.1. In den Release-Notes spricht der Hersteller allgemein von wichtigen Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates.

Wirft man allerdings einen Blick auf das begleitende Support Dokument, so zeigt sich, dass das Update in der Tat eine kritische Sicherheitslücke schließt. Laut Apple wird eine Sicherheitslücke im Bezug auf die Zugänglichkeit behoben, die den eingeschränkten USB-Modus auf einem gesperrten Gerät deaktivieren könnte. Das Ausnutzen dieser Sicherheitslücke erfordert physischen Zugriff auf ein Gerät und Apple gibt an, dass sie gegen bestimmte Einzelpersonen eingesetzt wurde. Der Hersteller schreibt

Ein physischer Angriff kann den USB-eingeschränkten Modus auf einem gesperrten Gerät deaktivieren. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem möglicherweise bei einem äußerst raffinierten Angriff auf bestimmte Personen ausgenutzt wurde.

Lange Rede, kurzer Sinn: Auch wenn das Update keine neuen Funktionen mit sich bringt, solltet ihr dieses zeitnah installieren.