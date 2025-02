Elon Musk will den ChatGPT-Erfinder OpenAI kaufen – und das zu jedem Preis. Klingt nach einem typischen Musk-Move, oder? Aber hinter dieser Mega-Offerte steckt mehr als nur der Drang nach der nächsten großen Übernahme. Es geht um Einfluss, Ideale und auch um eine anhaltende Meinungsverschiedenheit zwischen Musk und OpenAI-Chef Sam Altman.

97,4 Milliarden Dollar – so viel will Musk mit seinem Investoren-Team auf den Tisch legen, um sich OpenAI unter den Nagel zu reißen. Damit würde er nicht nur die Kontrolle über das Unternehmen hinter ChatGPT gewinnen, sondern auch ein gewaltiges Wörtchen bei der Zukunft der Künstlichen Intelligenz mitreden. Wer glaubt, Musk wolle hier nur seinen Einfluss in der digitalen Welt weiter ausbauen, dürfte nicht ganz falsch liegen. Gleichzeitig behauptet er aber, OpenAI wieder zu seinen ursprünglichen Prinzipien zurückführen zu wollen.

Zur Erinnerung: Musk war einer der frühen finanzstarken Unterstützer von OpenAI – mit dem Ziel, eine quelloffene, gemeinnützige Plattform für KI-Entwicklung zu schaffen. Doch laut Musk hat sich OpenAI unter der Leitung von Altman seitdem stark verändert. Vor allem die enge Zusammenarbeit mit Microsoft ist ihm ein Dorn im Auge. Er sieht darin einen Verrat an den ursprünglichen Werten und geht bereits gerichtlich gegen OpenAI vor. Jetzt folgt also der nächste Eskalationsschritt: der Versuch, das Unternehmen zu kaufen.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat das von Musk angeführte Investoren-Team sogar angekündigt, bei allen Gegenangeboten mitzuhalten. Während Musk mit Milliarden um sich wirft, nimmt Sam Altman die Sache gelassener – zumindest nach außen.

Sein trockener Konter? OpenAI sei nicht interessiert, aber man würde jederzeit Twitter für 9,74 Milliarden Dollar kaufen. Eine klare Spitze gegen den Tesla-Chef, der Twitter (heute X) im Jahr 2022 für satte 44 Milliarden Dollar gekauft hat – mit eher mäßigem Erfolg. Musk antwortete auf Altmans Abfuhr mit dem Wort „Swindler“. In einem weiteren Post nannte er ihn noch „Scam Altman“.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025