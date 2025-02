Wie wir bereits berichtet haben, verbrachte Tim Cook anlässlich des Super Bowl LIX das Wochenende in New Orleans und erlebte das ganze Programm an Unterhaltung. Nun meldet sich der Apple-CEO selbst zu Wort und spricht von seinen Erlebnissen.

Tim Cook auf Tour

Da Apple Music die Super Bowl Halftime Show ausgerichtet hatte, darf natürlich Tim Cook vor Ort nicht fehlen. Und wie wir es von Apples CEO gewohnt sind, besucht er einen Ort nicht nur für ein einzelnes Ereignis, sondern schöpft die Möglichkeiten voll aus. Er besuchte den Apple Store im Lakeside Shopping Center und sprach danach mit Studenten über GarageBand und mehr.

Nach dem Store-Besuch traf sich Cook mit NFL-Star Odell Beckham Jr. in Domilise’s Po-boys & Bar. In dem legendären Lokal in New Orleans gibt es ein traditionelles Sandwich der Cajun-Küche – das Po’boy.

Cook nahm sich auch die Zeit und besuchte den Musiker und Schauspieler Harry Connick Jr. im Ellis Marsalis Center for Music (EMCM). Das EMCM ist für die musikalische Ausbildung junger Menschen bekannt. Apple unterstützt das Projekt mit Technologie und Zuschüssen zur Förderung der jungen Musiker. Als Nächstes stand ein Besuch des lokalen Apple Music Radio Studio an. In dem Studio wurden täglich die Super Bowl LIX Sendungen mit Musik aus New Orleans ausgestrahlt.

Zum Abschluss besuchte Cook den Super Bowl und sah sich die Apple Music Super Bowl Halftime Show an. Das alles und mehr zeigt Cook in einem kurzen Video und bedankt sich bei der Stadt New Orleans, die ihn so herzlich aufgenommen hat.