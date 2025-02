In der vergangene Woche hatte Apple Arcade seine Neuheiten für Februar 2025 veröffentlicht. Bis zum Monatsende werden noch Updates für viele bestehende Apple Arcade Titel erscheinen. Nun gibt der Spiele-Abo-Service einen Ausblick, welche neuen Spiele im kommenden Monat auf uns warten.

Apple Arcade kündigte neue Spiele für März 2025 an

Am 6. März können Apple Arcade Abonnent:innen im beliebten Klavierspiel Piano Fliesen 2+ im Rhythmus der Musik mitspielen und sich im klassischen Kartenspiel Crazy Eights: Card Games+ versuchen, bei dem schnelles strategisches Denken und ein wenig Glück zum Sieg führen.

Zusätzlich zu den neu erscheinenden Spielen erhalten beliebte Apple Arcade Spiele Updates mit spannenden neuen Inhalten. Diese Woche können Bloons TD 6+ Gamer:innen den brandneuen Rogue Legends Spielmodus ausprobieren – ein Rogue Lite Abenteuer mit einer zufällig generierten, wiederholbaren Einzelspieler Kampagne.

Außerdem feiern WHAT THE GOLF? und Wheel of Fortune Daily den Valentinstag mit liebevoll gestalteten, thematischen Levels und Rätseln.

Piano Fliesen 2+

Das ursprüngliche und zeitlose Klavierspiel wird mit aufregenden neuen Funktionen für Apple Arcade verfeinert. Spieler auf der ganzen Welt können zu ihren Lieblingsmelodien mittippen und sich über 1 Milliarde Fans in diesem unterhaltsamen Rhythmusspiel anschließen. Die Spieler müssen die weißen Kacheln meiden und die schwarzen im perfekten Einklang mit der Melodie antippen, um die höchste Punktzahl zu erreichen. Mit flüssigerem Gameplay, ohne Werbung und einer umfangreichen Musikbibliothek mit Genres wie Klassik, Tanz und Ragtime bietet Piano Tiles 2+ endlose Herausforderungen.

Crazy Eights: Card Games+

Card Games+ ist das klassische Kartenspiel, das mit einzigartigen neuen Regeln, einer spannenden Bestenliste, verschiedenen Modi und lustigen neuen Themen neu interpretiert wurde. Die Spieler ordnen Karten nach Farbe oder Nummer in einem Wettlauf zu, um als Erster ihre Hand abzulegen, was eine spannende Mischung aus Glück und rasanter Strategie bietet. Mit einzigartigen Wendungen wie dem Stapeln von +2 Karten, strategischen Wild 8-, Skip Queen- und Reverse Ace-Karten wird jede Runde zu einem lustigen Kampf der Intelligenz.