Google Maps hat vor kurzem angekündigt, dass der „Golf von Mexiko“ in den USA bald als „Golf von Amerika“ bezeichnet wird. Die Anpassung erfolgt in Übereinstimmung mit den Namensänderungen, die von der US-Regierung unter der Leitung von Donald Trump eingeleitet wurden. Wie Bloomberg berichtet, erfolgt nun die gleiche Anpassung in Apples Maps.

„Golf von Mexiko“ wird unbenannt

Die Umbenennung des „Golf von Mexiko“ basiert auf einer präsidentiellen Anweisung, die direkt nach Trumps Amtsantritt unterzeichnet wurde. Das Ziel dieser Aktion sei es, den Golf „wieder amerikanisch“ zu machen, heißt es von der Regierungsseite aus.

Google erklärte daraufhin, dass US-Nutzer den „Golf von Amerika“ auf ihren Karten sehen werden, während mexikanische Nutzer weiterhin den Begriff „Golf von Mexiko“ sehen werden. Nutzer aus anderen Ländern bekommen sogar beide Namen angezeigt.

Laut Bloomberg führt Apple derzeit ebenfalls die Kartenänderung in den USA ein. Der geänderte Name gilt vorerst nur in den USA, Apple gab gegenüber Bloomberg jedoch an, dass das Unternehmen „die Änderung bald für alle Nutzer weltweit einführen wird.“

Apple und Google halten sich an lokale geografische Benennungsstandards, wie z. B. das NGIS, sodass die Änderung nicht besonders überraschend kommt. Aber die weltweite Anpassung bei Apple ist ein interessanter Schritt, wenn man bedenkt, dass Google beabsichtigt, die Bezeichnung „Golf von Mexiko“ in allen Ländern außerhalb der USA weiterhin anzuzeigen.