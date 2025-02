Im Laufe des heutigen Vormittags hatten wir euch auf Gerüchte aufmerksam gemacht, dass Apple diesen Freitag eine Ankündigung im Hinblick auf Vision Pro tätigen wird. Doch was könnte es damit auf sich haben. Kündigt Apple die Unterstützung des PlayStation VR Controllers an? Nun gibt es allerdings Indizien dafür, dass Apple die Erweiterung des Vertriebs von seiner Computerbrille bekannt geben wird. Darauf deutet zumindest eine neue App hin.

Es wird erwartet, dass Apple die Presse am kommenden Freitag über Vision Pro Neuheiten informiert. Vermutlich wird der Hersteller aus Cupertino bestätigen, dass die Apple Computerbrille zukünftig auch bei offiziellen Apple Vertriebspartnern erhältlich sein wird. Diese Vermutung basiert auf der Entdeckung einer Apple Vision Pro Demo Fit-App durch Aaron P.

Aktuell ist es so, dass Apple Vision Pro ausschließlich über den Apple Online Store sowie über seine klassischen Ladengeschäfte verkauft wird. Die Vereinbarung von Demo-Terminen in den Apple Stores sowie die Suche nach der passenden Größe für Vision Pro erfolgte ausschließlich über die Apple Store App.Die begrenzte Verfügbarkeit sowie der verhältnismäßig hohe Preis dürften der Grund dafür sein, dass die verkauften Stückzahlen der Computerbrille niedrig sein dürften.

Apple has silently released a new app called „Apple Vision Pro Demo Fit“

Could Apple be gearing up to allow 3rd parties to start selling Apple Vision Pro? pic.twitter.com/mXcaVCTrhF

— Aaron (@aaronp613) February 12, 2025