Am gestrigen Dienstag hat Apple mit den Powerbeats Pro 2 die erste Produktneuheit des Jahres 2025 angekündigt. Im Laufe des Frühjahrs sollen weitere Neuheiten folgen. Die Gerüchteküche brodelt und im Laufe dieser Woche ist mit weiteren Ankündigungen zu rechnen. In der kommenden Woche soll dann das iPhone SE 4 der Weltöffentlichkeit gezeigt werden.

Die Powerbeats Pro 2 waren laut Mark Gurman für den 11. Februar gesetzt. Genau so kam es gestern und Apple kündigte die neuen Kopfhörer an. Gleichzeitig gab der Apple Insider zu verstehen, dass im Laufe dieser Woche auch das iPhone SE 4 angekündigt wird. Dieser Zeitplan wurde nun offensichtlich angepasst. Nun spricht Gurman davon, dass dass das neue iPhone SE 4 nach wie vor kurz vor seiner Ankündigung steht, diese allerdings erst kommende Woche erfolgt. Das Ganze soll von Produktbriefings für Medienvertreter begleitet werden.

New iPhone SE is still imminent and should be announced by next week, when the company is holding product briefings. Tomorrow there’s a smaller announcement. For Friday, Apple Vision Pro reps are reaching out to press about an announcement to come. M4 MacBook Air within weeks. https://t.co/UabWO0shjY

— Mark Gurman (@markgurman) February 12, 2025