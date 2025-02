Meta testet derzeit die Integration von Social-Media-Profilen in WhatsApp. So werden wir bald in der Lage sein, im WhatsApp-Profil einen Social-Media-Account zu verlinken. Wenn euch das bekannt vorkommt, liegt das daran, dass eine ähnliche Funktion bereits für Geschäftskonten zur Verfügung steht – aber bald soll sie auch für private Konten verfügbar sein.

Nahtlose Profilverknüpfung in WhatsApp

Wie WABetaInfo in der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für das iPhone entdeckte, können Nutzer mit der neuen Social-Media-Integration Links zu ihrem Profil hinzufügen. Die Links zu den sozialen Medien werden dem Bericht zufolge in einem neuen Abschnitt in den Profileinstellungen untergebracht.

Bislang ist Instagram die einzige verfügbare Option für die Verlinkung. Aber seien wir ehrlich – Meta besitzt Facebook, Threads und den Messenger, sodass es nicht überraschend wäre, wenn diese Plattformen hinzugefügt werden. Die größere Frage ist, ob WhatsApp die Unterstützung auf Nicht-Meta-Plattformen wie X (früher Twitter), LinkedIn oder TikTok ausweiten wird.

Für Nutzer von WhatsApp Business ist für die Verknüpfung eines Instagram-Profils eine Verifizierung erforderlich, d. h. ein Nachweis, dass das Konto dem Nutzer gehört. Für persönliche Konten ist in der Beta jedoch (noch) keine Verifizierung erforderlich. Das könnte sich bis zur offiziellen Veröffentlichung noch ändern, vor allem, wenn Meta verhindern will, dass die Funktion von Betrügern und Spam-Accounts missbraucht wird.

Wie die meisten WhatsApp-Beta-Funktionen befindet sich auch diese noch in der Entwicklung. Derzeit ist sie nur in der Beta-Version von WhatsApp für das iPhone über TestFlight verfügbar, was bedeutet, dass der Zugang begrenzt ist. Es gibt kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber angesichts der Tatsache, dass Meta aktiv daran arbeitet, ist mit einer breiteren Einführung in den kommenden Monaten zu rechnen.