In den letzten Jahren sind zahlreiche Geschichten bekannt geworden, in denen Apple Produkte und Services lebensrettende Maßnahmen geleistet haben. Nun wird bekannt, dass der in Fort Lauderdale lebende Daniel Vallaire im vergangenen Jahr einen schweren Schlaganfall erlitt und es letztendlich Siri war, die ihm lebensrettende Hilfe leistete.

Siri leistet Schlaganfallpatient lebensrettende Hilfe

Wenige vier Tage vor seinem 70. Geburtstag brach Dan Vallaire in seinem Badezimmer zusammen, als er sich bettfertig machte. Als er wieder zu Bewusstsein kam, konnte er nicht mehr aufstehen.

Mehr als 48 Stunden nach seinem Zusammenbruch und nachdem er noch immer nicht in der Lage war, sich zu bewegen, gelang es Dan, per Siri die Nummer seiner Tochter Victoria anzurufen. Sie antwortete und rief, nachdem sie erfahren hatte, was los war, sofort die Notrufnummer 911 an. Der Rettungsdienst traf ein und brachte Dan ins Broward Health Medical Center.

„Ich lag zwei ganze Tage lang ohne Wasser auf dem Boden. Ich war verwirrt, hatte keine Kraft und war stark dehydriert. Ich war dem Tod so nah wie nie zuvor“, sagte Dan. „Mein Telefon lag im Wohnzimmer, also konnte ich nicht einmal die Notrufnummer 911 anrufen.“

Die Ärzte im Broward Health Medical Center stellten fest, dass Dan einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Zudem stellte sie eine Infektion in einer ersetzten Herzklappe fest, die sich auf zwei weitere Herzklappen ausgebreitet hatte. Außerdem wurde bei ihm eine Herzsarkoidose diagnostiziert, eine Autoimmunerkrankung, die die Behandlung erschweren kann.

Apple hat in seinem Produkten verschiedene Notfallfunktionen implementiert, darunter Unfallerkennung, Sturzerkennung und Notruf SOS. Diese haben in den vergangenen Jahren bereits vielen Menschen das Leben gerettet.