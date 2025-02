Apple sieht sich in China mit einer großen Hürde konfrontiert. Es ist kein Geheimnis, dass China strenge Vorschriften hat, was auch bedeutet, dass jedes KI-Produkt vor der Markteinführung eine ausdrückliche behördliche Genehmigung benötigt. Ohne einen lokalen Partner ist diese Aufgabe nahezu unmöglich umzusetzen. Nun hat sich dieser Partner gefunden. So hat Joe Tsai, Chairman der Alibaba Group, offiziell eine Partnerschaft bestätigt, die Apple Intelligence auf das iPhone in China bringen soll.

Strategische KI-Partnerschaft

Apple hat sich Alibaba nicht zufällig ausgesucht. Das Unternehmen brauchte einen Partner, der die strengen chinesischen Vorschriften für künstliche Intelligenz erfüllt, und das Qwen-Modell von Alibaba passt genau in dieses Schema. Tsais Ankündigung auf dem World Governments Summit in Dubai machte deutlich, dass Apple mehrere chinesische Unternehmen sorgfältig geprüft hat, bevor man sich in Cupertino für Alibaba entschied.

„Apple ist sehr wählerisch gewesen. Sie haben mit einer Reihe von Unternehmen in China gesprochen und sich schließlich für uns entschieden“, sagte Tsai und fügte hinzu, dass der iPhone-Hersteller eine lokalisierte KI für seine Geräte wünscht.

Aus der Sicht von Apple war dieser Deal unerlässlich. China ist ein riesiger Markt, aber die KI-Beschränkungen des iPhone waren ein eklatantes Problem. Da Huawei und andere Konkurrenten mit ihren KI-Fokus auf dem Vormarsch sind, musste Apple KI-gesteuerte Funktionen anbieten, die mit dem, was anderswo verfügbar ist, mithalten können. Die Partnerschaft mit Alibaba ist somit ein strategischer Schachzug, um auf dem chinesischen Smartphone-Markt wieder Boden gutmachen zu können.

Während Apple Intelligence bereits mit iOS 18.4 im April in der EU eingeführt wird, ist der Einführungszeitraum in China noch ein Geheimnis, weder Alibaba noch Apple haben sich bisher zu dem Starttermin geäußert. Laut einem vorangegangenen Bericht haben die Partner ihre KI-gestützten Funktionen bereits zur Genehmigung bei den chinesischen Cyberspace-Regulierungsbehörden eingereicht. Somit sollte es nicht mehr allzu lange dauern.