Apple hat kürzlich wieder damit begonnen, Werbeanzeigen auf X zu schalten. Nach über 12 Monaten kehrt der Hersteller aus Cupertino mit seinen Werbemaßnahmen auf die Social Media Plattform zurück. Apple hatte seine Werbeaktivitäten Im November 2023 eingestellt, nachdem Eigentümer Elon Musk kontroverse Äußerungen gemacht hatte.

Apple schaltet wieder Werbeanzeigen auf X

Nachdem Apple lange Zeit darauf verzichtete, Werbeanzeigen auf X zu schalten, deutete sich in den letzten Wochen bereits an, dass das Unternehmen aus Cupertino in Kürze wieder Anzeigen auf X schalten wird.

Seit Kurzem sind wieder Apple Werbeanzeigen auf X zu finden. So läuft auf dem @Apple-Account beispielsweise eine Anzeige, die für die Datenschutzfunktionen von Safari wirbt. Aber auch andere Apple-Account (z.B. Apple TV) schaltet wieder Anzeigen auf der Social Media Plattform.

Apple war neben vielen weiteren großen Unternehmen, wie z.B. Disney, Coca-Cola, Sony, IBM und Comcast, dazu übergegangen – nachdem Elon Musk kontroverse Äußerungen getätigt hatte – keine Anzeigen mehr auf X zu schalten. Viele Marken sind bereits mit ihren Werbemaßnahmen au X zurückgekehrt.

Apples Führungsriege, unter anderem Apple CEO Tim Cook und Marketingchef Greg Joswiak, ist mit ihren „privaten“ Accounts größtenteils X treu geblieben. Lediglich Apples ehemaliger Marketing-Chef Phil Schiller hat sich entschieden die Plattform zu verlassen.