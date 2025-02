Apple Original Films startet 2025 mit dem hochkarätigen Sci-Fi-Thriller „The Gorge“ mit Miles Teller und Anya Taylor-Joy in den Hauptrollen. Der Film feierte seine Weltpremiere im AMC The Grove Theatre in Los Angeles und wird ab dem 14. Februar 2025 auf Apple TV+ zum Streaming verfügbar sein.

Premiere mit Staraufgebot

An der Premierenveranstaltung nahmen wichtige Persönlichkeiten aus der Produktion des Films teil. Neben den Hauptdarstellern Teller und Taylor-Joy waren auch Regisseur und Produzent Scott Derrickson, Drehbuchautor Zach Dean und die Produzenten David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger und C. Robert Cargill anwesend. Zu den weiteren Teilnehmern gehörten Cutter Frédéric Thoraval und VFX-Supervisor Erik Nordby.

„The Gorge“ ist eine fesselnde Mischung aus psychologischem Thriller und actiongeladener Science-Fiction. Teller und Taylor-Joy spielen zwei hochqualifizierte Agenten, die auf gegenüberliegenden Seiten einer riesigen, geheimen Schlucht stationiert sind. Ihre Aufgabe ist es, eine unbekannte, aber gewaltige Bedrohung abzuwehren. Während sie ihre Posten halten, entwickeln sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das auf die Probe gestellt wird, als sie die wahre Natur der Gefahr aufdecken, vor der sie die Welt schützen sollen.

Unter der Regie von Derrickson (Doctor Strange, The Black Phone) soll der Film eine intensive Erzählung mit spannenden Elementen und hochkarätiger Action bieten. Zur Besetzung gehören auch Sigourney Weaver und Sope Dirisu.

Hier der Trailer zu „The Gorge“: