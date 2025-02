Jackery – Hersteller von Solarpanelen, PowerStationen etc. – hat heute die zweite Generation seiner Jackery Explorer 2000 vorgestellt. Zur Markteinführung ist diese zum limitierten Early Bird Preis von nur 1.099 Euro erhältlich.

Jackery Explorer 2000 v2

Mit der Explorer 2000 v2 legt Jackery eines seiner erfolgreichsten Modelle, die Explorer 2000 Pro, mit optimierter Technologie, KI-gestütztem Akkuschutz und Cell to Body-Design (CTB) neu auf. Die neue Powerstation bietet die kompakten Maßen von 33,5 x 26,4 x 29,2 cm und wiegt dabei nur 17,5 kg.

Jackery schreibt

Der Jackery Explorer 2000 v2 setzt auf einen innovativen GaN-Wechselrichter, der maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf garantiert und die Energieverluste um rund 50 % gegenüber dem Branchendurchschnitt reduziert. Das Ergebnis ist eine bessere Wärmeableitung, ein höherer Wirkungsgrad und eine längere Lebensdauer. Darüber hinaus bietet die exklusive KI-gestützte ChargeShield 2.0-Technologie des Batteriemanagementsystems mit 62 Schutzfunktionen bestmögliche Schonung des Akkus und umfassende Sicherheit sowohl für die Powerstation als auch für die angeschlossenen Geräte. Insgesamt überzeugt die Powerstation mit einer langen Lebensdauer von 10 Jahren bei täglicher Nutzung. Denn der Akku ermöglicht stolze 4.000 vollständige Lade-/Entladezyklen, während er anschließend weiterhin 70 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist.

Ihr könnt die Powerstation in nur 1,7 Stunden über die Steckdose vollständig aufzuladen. Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Über die Jackery-App könnt ihr die „Blitzladung“ aktivieren und die Jackery Explorer 2000 v2 in nur 52 Minuten auf 80 Prozent Ladung bringen. Per Autoaqflasung ist die tragbare Powerstation in 24 Stunden aufgeladen. Verwendet ihr ein 1x SolarSaga 200W Modul dauert es 15 Stunden und mit 2x SolarSaga 200W könnt ihr die Powerstation in 5,5 Stunden vollständig aufladen.

Woher die Energie auch bezogen wird, lassen sich bis zu sechs Geräten via AC (x2), USB-C (x2), USB-A oder 12-Volt mit Überspannungs- und Überhitzungsschutz hybrid laden.

Preis & Verfügbarkeit

Die neue TÜV- und CE-zertifizierte LiFePO4-Powerstation Jackery Explorer 2000 v2 ist ab sofort im Jackery Onlineshop, bei Amazon und im Fachhandel erhältlich. Wer gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.599 Euro sparen möchte, nutzt das Early-Bird-Angebot zwischen dem 13. und 20. Februar im Jackery Onlineshop und bei Amazon. Als Solargenerator im Bundle mit einem 200 Watt SolarSaga Modul liegt der Preis im Aktionszeitraum bei nur 1.399 Euro statt der UVP von 2.199 Euro. Außerdem legt Jackery der Powerstation und dem Solargenerator bei Bestellung im Onlineshop einen Tragegurt gratis bei, zusätzlich erhalten die ersten 100 Bestellungen bei gleichzeitiger Newsletter-Registrierung ein Autoladekabel als Goodie on top.