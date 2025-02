Apples Vision für die Robotik nimmt Gestalt an, aber laut dem Analysten Ming-Chi Kuo ist die Massenproduktion eines Apple-Roboterprodukts vor dem Jahr 2028 unwahrscheinlich. Trotz jüngster Spekulationen, einschließlich eines Blicks auf den Prototyp einer Roboterlampe, befinden sich Apples Robotik-Initiativen noch in der Proof-of-Concept-Phase.

Ein langer Entwicklungsprozess

Während frühere Berichte darauf hindeuteten, dass Apple bereits 2026 oder 2027 ein Robotik-Produkt auf den Markt bringen könnte, deutet Kuos neueste Analyse auf einen späteren Zeitrahmen hin. So erwartet der Analyst angesichts der typischen Entwicklungszyklen von Apple nicht vor 2028 eine Massenproduktion.

Laut Kuo untersucht das Unternehmen sowohl humanoide als auch nicht-humanoide Designs für potenzielle Smart-Home-Anwendungen. Doch den Start wird wahrscheinlich eine Art Roboterarm machen, der auf einen Tisch gestellt wird. Dieser „Tischroboter“ wurde erstmals von Bloombergs Mark Gurman erwähnt.

Viele Informationen gibt es zu diesem Roboter noch nicht. Gurman erklärte, dass das Gerät mit einem Display ausgestattet sein wird und die Kopfbewegungen eines FaceTime-Gesprächspartners nachahmen kann. Zudem soll das Gerät eine einzelne Person in einer Menschenmenge während eines Videogesprächs präzise ausfindig machen können.

Apple-Prototyp

Interessanter ist da schon der Blick auf ein Forschungsprojekt von Apple-Mitarbeitern. In einem Video zeigt das Team eine Tischroboter-Lampe, die mit lebensechten Bewegungen, intelligenten Bewegungsabläufen und einer Persönlichkeit durchaus beeindrucken kann. Der Prototyp des Apple-Roboters bewegt sich auf eine Weise, die natürlich wirkt, und reagiert auf menschliche Interaktionen mit einer ausdrucksstarken, fast emotionalen Präsenz.

Hier handelt es sich nicht nur um ein akademisches Experiment, sondern wahrscheinlich um einen frühen Blick auf das, was wir in Zukunft erwarten können. Im Gegensatz zur üblichen Geheimhaltung verhält sich Apple untypisch offen in Bezug auf seine Robotikforschung. Kuo vermutet, dass diese Transparenz ein strategischer Schachzug sein könnte, um Spitzenkräfte für die KI und Robotik zu gewinnen.