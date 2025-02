Das Apple Jahr 2025 nimmt langsam aber sicher an Fahrt auf. Nachdem der Hersteller aus Cupertino im Laufe dieser Woche die Powerbeats Pro 2 angekündigt hat und am morgigen Freitag eine Neuerung rund um Apple Vision Pro bekannt gegeben werden soll, hat Apple Chef Tim Cook für kommende Woche Mittwoch (19. Februar 2025) ein neues Apple Produkt angekündigt.

Kommt das iPhone SE 4?

In der kommenden Woche erleben wir ein neues Apple Produkt. Nein, das ist kein Gerücht. Der Apple Chef selbst hat dieses soeben auf X in Aussicht gestellt. Cook schreibt „Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch“.

Um was für eine Apple Neuheit könnte es sich handeln? Vor Kurzem tauchte das Gerücht auf, dass Apple in der kommenden Woche das iPhone SE 4 ankündigen wird. Nach der heutigen Wortmeldung durch den Apple Chef gehen wir tatsächlich davon aus, dass Apple kommende Woche das iPhone SE 4 präsentieren wird.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Wir gehen davon aus, dass Apple das iPhone SE 4 optisch an das iPhone 14 anlehnen wird. Darüberhinaus rechnen wir mit dem A18-Chip, 8GB RAM, Support für Apple Intelligence, eine 48MP-Kamera, USB-C und einen von Apple entwickelten 5G-Chip. Face ID dürfte ebenso an Bord sein.