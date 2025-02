Bereits gestern hatten wir euch darüber informiert, dass die Apple TV-App ab sofort auch für Android-Smartphones und -Tablets zur Verfügung stellt. Um die neu erschienene App verstärkt in den Mittelpunkt zu rücken, hat Apple nun ein begleitendes Video auf YouTube veröffentlicht.

Video: Apple bewirbt Apple TV-App für Android

Die Apple TV App kann ab sofort bei Google Play auf Android-Mobilgeräten – einschließlich Smartphones, Tablets und faltbaren Geräten – heruntergeladen werden und bietet Android-Nutzern Zugriff auf die beliebten Apple Original-Serien und -Filme auf Apple TV+ sowie auf den MLS Season Pass, das Zuhause der Major League Soccer.

Apple TV+ ist auch das Zuhause von Friday Night Baseball – einem wöchentlichen Major League Baseball-Doppelheader ohne lokale Sendebeschränkungen. Neu in 2025 können Apple TV+-Abonnent:innen auch Sunday Night Soccer genießen, ein wöchentliches Einzelspiel zur Hauptsendezeit, das die spannendste Begegnung der MLS zeigt.

Um ein wenig die Werbetrommel für die Apple TV-App für Android zu rühren, haben die Verantwortlichen auf YouTube das Video „Apple TV+ is Now on Android“ veröffentlicht. Mit diesem featured Apple unter anderem Ted Lasso, Wolfs, Silo, Shrinking, Severance und The Morning Show.