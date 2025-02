Pünktlich zum Wochenende hat Amazon Prime Video zahlreiche Filme im Preis reduziert, so dass diese zum reduzierten Preis von nur 0,99 Euro ausgeliehen werden können. Das Angebot steht ausschließlich Prime-Mitgliedern zur Verfügung.

Amazon Prime Video: zahlreiche Filme für je 0,99 Euro ausleihen

Falls ihr das Wochenende noch nicht vollständig verplant und Lust auf einen Filmabend habt, dann blickt auf die aktuelle 99 Cent Aktion von Prime Video. Die aktuelle Filmauswahl ist riesengroß und auf den ersten Blick haben wir mehrere hundert Filme entdeckt.

Dabei deckt das Angebot nahezu alle Genres ab und spricht Jung und Alt ab. Unter anderem stehen Sleeping Dogs, Lassie, Undisputed 2, Bandidos, 100% Wolf, Godzilla, Bandit, Miraculous World, Don Bosco, The Machine, Astronaut und viele weitere zur Auswahl.

Falls ihr an dieses Wochenende keine Zeit habt, stellt dies kein Problem dar. Sobald ihr euch einen Film ausgeliehen habt, so habt ihr 30 Tage Zeit, den Film zu starten. Nachdem ihr die Wiedergabetaste gedrückt habt, habt ihr 48 Stunden Zugriff auf den Film. In dieser Zeit könnt ihr diesen beliebig oft ansehen.