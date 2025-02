Ende letzten Jahres veröffentlichte Apple TV+ den Trailer zu „The Gorge“. Nachdem kürzlich die Weltpremiere auf dem roten Teppich stattfand, steht der Apple Original-Film ab sofort auf dem Video-Streaming-Dienst bereit.

Apple TV+: Original-Film „The Gorge“ ist gestartet

Gestern hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple TV+ die Premiere des Sci-Fi-Thrillers „The Gorge“ gefeiert hat. An der Premierenveranstaltung nahmen wichtige Persönlichkeiten aus der Produktion des Films teil. Neben den Hauptdarstellern Teller und Taylor-Joy waren zahlreiche weitere Persönlichkeiten vor Ort.

Ab heute haben Abonnenten von Apple TV+ den Zugriff auf den Film. Doch worum geht es bei dem „Streifen“? Zwei hochtrainierte Agenten (Teller und Taylor-Joy) werden in Wachtürmen auf gegenüberliegenden Seiten einer riesigen und streng geheimen Schlucht eingesetzt, um die Welt vor einem unbekannten, mysteriösen Übel zu schützen, das dort lauert. Sie schließen aus der Ferne eine Bindung zueinander, während sie versuchen, bei der Verteidigung gegen einen unsichtbaren Feind wachsam zu bleiben. Als ihnen die katastrophale Bedrohung der Menschheit offenbart wird, müssen sie in einem Test ihrer körperlichen und geistigen Stärke zusammenarbeiten, um das Geheimnis in der Schlucht zu bewahren, bevor es zu spät ist.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer sowie weitere Clips zu „The Gorge“ eingebunden.

