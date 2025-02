Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple mehrere Apple Watch Challenge. Los geht es in der Regel am 01. Januar mit der Neujahrs-Herausforderung. Nachdem wir euch die Herzmonat-Herausforderung bereits vor ein paar Tagen angeteasert haben, findet diese am heutigen 14. Februar 2025 (Valentinstag) statt.

Apple Watch: Herzmonat-Herausforderung 2025 ist gestartet

Am 14. Februar könnt ihr wieder eine Herausforderung absolvieren, die einen besonderen Moment feiert: Die Herzmonat-Herausforderung 2025. Um die Herausforderung zu meistern, müsst ihr am besagten Stichtag euren Trainingsring schließen. Apple schreibt

Zeige deinem Herzen an diesem Valentinstag etwas Liebe. Schließe deinen Trainingsring am 14. Februar, um diese Auszeichnung zu erhalten.

Als kleine Belohnung und sobald ihr die Herausforderung gemeistert habt. erhaltet ihr eine virtuelle Medaille sowie spezielle Sticker, die in iMessage und FaceTime verwendet werden können.

Thematisch passend haben wir euch kürzlich 4 Tipps & Tricks mit an die Hand gegeben, wie man ganz einfach im Alltag seine Herzgesundheit und einen gesunden Lebensstil im Blick behalten kann.