TikTok steht ab sofort wieder im US App Store als Download zur Verfügung. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die App wieder auf iPhones installiert und Updates empfangen kann. Apples Entscheidung, TikTok wieder anzubieten, erfolgt, nachdem das Unternehmen einen Brief vom US-Justizministerin Pam Bondi erhalten hat. Auch Google bietet TikTok wieder über den Google Play Store an.

TikTok kehrt in den US App Store zurück

Apple war Mitte Januar angehalten, die TikTok App aus dem App Store zu entfernen.

Hintergrund ist ein neues Gesetz in den USA, welches am heutigen Tag in Kraft tritt. Dieses verbietet TikTok, sofern das chinesische Unternehmen ByteDance seine Beteiligung an der Social-Media-Plattform nicht aufgibt. Die Gesetzgeber äußerten ihre Besorgnis darüber, dass TikToks Verbindungen zu China ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen.

Kurz nach der Amtsübergabe hatte US-Präsident Donald Trump bereits in Aussicht gestellt, dass er die TikTok-App wieder zurück in den App Store bringen wird. In einer Executive Order vom 20. Januar wies Trump den Generalstaatsanwalt an, für einen Zeitraum von 75 Tagen ab heute keine Maßnahmen zur Durchsetzung des Gesetzes zu ergreifen, um seiner Regierung die Möglichkeit zu geben, das weitere Vorgehen zu bestimmen. Nun steht TikTok erst einmal wieder im US-App Store zur Verfügung, so Bloomberg.

Die Trump-Regierung versucht, einen Deal auszuhandeln, der den Verkauf von TikTok an einen US-Käufer vorsieht. Es heißt, dass Vizepräsident JD Vance mit der Sicherung eines solchen Deals beauftragt. Die chinesische Regierung hat erklärt, dass sie den Verkauf von TikTok nicht zulassen wird, was die Sache komplizierter macht. Auch die Trump Zölle auf chinesische Importe dürften die Angelegenheit nicht erleichtern.