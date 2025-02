Die Gerüchte rund um das iPhone 17 Air verdichten sich. Wenn man den letzten Meldungen Glauben schenken darf, wird das neue Modell einige der ambitioniertesten Designänderungen mit sich bringen, die Apple seit Jahren unternommen hat. Jetzt liefert WEIS Studio ein Video, das uns ein Dummy-Modell des iPhone 17 Air zeigt.

iPhone 17 Air Konzept

Basierend auf geleakten Informationen wird erwartet, dass das iPhone 17 Air nur 5,5 mm dick sein wird. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro ist 8,25 mm dick, und das iPhone 6 – Apples bisher dünnstes Smartphone – war 6,9 mm dick. Wie sich das „ultradünne“ iPhone 17 Air in der Hand anfühlt, lässt ein kurzes Video von WEIS Studio vermuten:

Was die Kameraausstattung angeht, trifft Apple eine mutige Entscheidung: eine einzelne 48-Megapixel-Rückkamera. Das weicht zwar von den Multi-Kamera-Systemen der anderen Top-iPhone-Modelle ab, aber Apples computergestützte Fotografie wird hier wahrscheinlich kompensieren und für gute Ergebnisse sorgen. Letztendlich ist der Schritt notwendig, um das schlanke Profil des Air zu erreichen.

Untergebracht ist die Kamera in einer horizontalen Kameraleiste. Das ist eine große Abweichung von allem, was wir bisher bei einem iPhone gesehen haben. Sollte das iPhone 17 Air über diese Kameraleiste verfügen, könnte das auch der Grund sein, warum der Analyst Ming-Chi Kuo zuvor ausdrücklich sagte, dass das Gerät an seiner dünnsten Stelle 5,5 mm dick sein wird. Denn die Kameraleiste würde das Gerät an der oberen Seite durchgängig dicker machen, was zumindest ermöglichen würde, dass das Smartphone auf einem Tisch liegen kann, ohne zu wackeln.

Technische Features

Das iPhone 17 Air wird nicht nur beeindruckend dünn sein, sondern auch über ein 6,6 Zoll OLED-Display verfügen, das einen guten Mittelweg zwischen Mobilität und Bildschirmgröße darstellt. Zudem soll ein A19 Chip zum Einsatz kommen – eine Stufe niedriger als der A19 Pro der Pro-Modelle, aber immer noch mehr als ausreichend für alltägliche Aufgaben.

Darüber hinaus könnte das iPhone 17 Air als Plattform für mehrere Apple-interne Technologien dienen. Eine der für Apple wichtigsten Neuerungen in diesem Jahr ist das hauseigene Mobilfunkmodem (Codename Sinope), das voraussichtlich im iPhone SE 4 debütieren wird. Angeblich wird auch das iPhone 17 Air im September das neue 5G-Modem erhalten. Mit diesem internen Modem löst sich Apple von Drittanbietern wie Qualcomm und erhält eine größere Kontrolle über seine Hardware. Apple arbeitet auch an einem eigenen Wi-Fi-/Bluetooth-Chip, der voraussichtlich 2025 in der gesamten iPhone-Produktpalette eingeführt wird.