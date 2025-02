Mit der Weiterentwicklung von Apple Intelligence soll auch Siri auf die nächste Stufe gehoben werden. Dank einer stärker personalisierten Arbeitsweise wird das aktualisierte Siri-System flexibler und sich tiefer in das Systemerlebnis integrieren. Gerüchten zufolge plante Apple ursprünglich, die neuen Siri-Funktionen in iOS 18.4 einzuführen, aber die erste Beta von iOS 18.4 wird bereits für nächste Woche erwartet, und es scheint, dass die clevere Siri nicht rechtzeitig fertig sein wird.

Eine intelligentere Siri

Mit der Einführung von „Personal Context“ wird Siri in der Lage sein, auf persönliche Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese zu nutzen. Hierzu zählen zum Beispiel E-Mails, Nachrichten, Dateien und Fotos. Dank dieser Verbesserung kann Siri auf der Grundlage eurer digitalen Interaktionen relevantere Unterstützung anbieten. Wenn ihr beispielsweise eine in einer E-Mail enthaltene Flugnummer sucht oder einen von einem Freund empfohlenen Podcast abspielen wollt, kann Siri diese Informationen schnell abrufen. Siri wird auch den Displayinhalt erkennen und neue Aktionen in und zwischen Apps von Apple und Drittanbietern ausführen können.

Der Haken an der Sache: Die erste Beta-Version von iOS 18.4 steht vor der Tür, und die Überarbeitung von Siri ist laut Bloombergs Mark Gurman noch nicht fertig. So berichten Mitarbeiter, die die neuen Funktionen testen, von „inkonsistenter Funktionalität“, was darauf hindeutet, dass Apple mehr Zeit braucht, um die Dinge auszubügeln.

Was bedeutet das für den Zeitplan der Veröffentlichung?

Apple hat bereits angekündigt, dass Apple Intelligence im April auf neue Regionen und Sprachen ausgeweitet wird, sodass dies ein wahrscheinliches Veröffentlichungsfenster für iOS 18.4 ist. Sollte Siri jedoch bis dahin nicht Apples hohen Standards entsprechen, werden einige Funktionen auf ein späteres Update verschoben – möglicherweise iOS 18.5, welches im Mai folgen könnte.

Wichtige neue Funktionen werden jedoch selten erst im Mai eingeführt, da Apple normalerweise im Juni nach der WWDC zur Arbeit an der nächsten Generation von iOS übergeht. Gurman erklärt in dem Zusammenhang, dass Apple die neue Siri zwar im Zuge der iOS 18.4 Beta-Phase einführen könnte, aber sie standardmäßig deaktiviert lässt. So könnte die neue Funktion optional getestet werden. Der Test würde dann in der iOS 18.5 Beta ausgeweitet, um schließlich zur finalen Version bereit zu sein.