Jahrelang haben iPhone-Nutzer ihre Geräte länger behalten und die Aktualisierungszyklen auf drei, vier oder sogar fünf Jahre ausgedehnt. Doch jetzt gibt es eine Trendwende. Nach neuen Daten von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) geben immer mehr Käufer ihre Geräte bereits nach zwei Jahren ab und kehren damit den früheren Trend der langen Nutzungsdauer um.

Upgrade-Zyklen beim iPhone

Die neuesten Erkenntnisse von CIRP zeigen, dass im letzten Quartal 2024 36 % der neuen iPhone-Käufer ihr vorheriges Gerät zwei Jahre oder weniger besaßen. Das ist ein Sprung von zuvor 31 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Während in den letzten zehn Jahren längere Besitzzyklen vorherrschten, ist dies die erste signifikante Umkehrung der Upgrade-Gewohnheiten, seit CIRP im Jahr 2014 mit der Aufzeichnung der Daten begann. Interessanterweise ist der Anteil der Nutzer, die nach zwei Jahren aufrüsten, nun wieder so hoch wie zuletzt im Jahr 2020.

Warum wird wieder schneller upgegradet?

Es gibt einige Schlüsselfaktoren, die das erneute Interesse an einem schnelleren Upgrade erklären. Je nach Land spielen die Netzbetreiber eine große Rolle dabei, Upgrades verlockender zu machen. Günstige Inzahlungnahmeangebote und Upgrade-Anreize verleiten mehr Nutzer dazu, ihre älteren iPhones früher auszutauschen, als sie es sonst vielleicht getan hätten. Das Versprechen eines großen Preisnachlasses auf ein neues Gerät ist oft schwer zu widerstehen.

Apples Vorstoß in KI-gestützte Funktionen soll ein weiterer Faktor sein. Beim iPhone ist Apple Intelligence auf die iPhone 15 Pro Modelle und die iPhone 16 Serie begrenzt. Die anderen Geräte auf dem Markt fühlen sich damit schneller veraltet an, was die Nutzer dazu veranlasst, früher aufzurüsten, um alle Vorteile nutzen zu können.

Die Verschiebung im Upgrade-Verhalten kommt für Apple zu einem entscheidenden Zeitpunkt. So zeigen die iPhone-Verkäufe ein Anzeichen der Verlangsamung, und der kürzere Upgrade-Zyklus sollte die Zahlen wieder ankurbeln.