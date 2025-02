Wie wir bereits berichtet haben, ist Apple offiziell eine Partnerschaft mit Alibaba eingegangen, um Apple Intelligence für iPhone-Nutzer nach China zu bringen. Das Land hat strenge regulatorische Anforderungen an künstliche Intelligenz, was Apple dazu veranlasst hat, mit chinesischen Unternehmen für die KI-Verarbeitung zusammenzuarbeiten. Ein neuer Bericht von Bloomberg beschreibt nun, wie Apple Intelligence in China funktionieren wird.

KI unter Kontrolle

Um Apple Intelligence nach China zu bringen, ist Apple Partnerschaften mit großen Unternehmen eingegangen: Alibaba und laut den aktuellen Gerüchten auch Baidu. Jedes Unternehmen spielt eine besondere Rolle dabei, dass die KI-Funktionen von Apple mit den chinesischen Vorschriften übereinstimmen.

Alibaba ist für die KI-Verarbeitung auf dem Gerät verantwortlich und stellt sicher, dass die von Apple eingesetzten KI-Modelle den Vorschriften der chinesischen Regierung entsprechen. Dazu gehört auch das Filtern und Zensieren von KI-generierten Inhalten, falls erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass hierbei das Qwen-Modell von Alibaba eine wichtige Rolle spielen wird. Baidu wird laut Bloomberg andere Funktionen wie die visuelle Intelligenz bereitstellen.

In China muss Apple Intelligence innerhalb der von der Regierung genehmigten Parameter betrieben werden. Eine der wichtigsten Anpassungen ist ein System, das es den Behörden ermöglicht, über Alibaba Änderungen an den KI-Modellen von Apple vorzunehmen. Wenn die Regierung entscheidet, dass bestimmte KI-generierte Antworten geändert oder eingeschränkt werden müssen, sorgt Alibaba für die Einhaltung der Vorgaben. Eine wichtige Sicherheitsmaßnahme ist hierbei die Art und Weise, wie sich Apple Intelligence selbst aktualisiert. Apple-Geräte in China erkennen automatisch, wenn auf ihnen ein veraltetes KI-Modell läuft, und deaktivieren Apple Intelligence, bis eine neue, von der Regierung genehmigte Version heruntergeladen wird.

Für komplexere KI-Anfragen, die eine Verarbeitung in der Cloud erfordern, greift Apple normalerweise auf das hauseigene Private Cloud Compute zurück. In China werden diese Aufgaben jedoch von GCBD (Guizhou Cloud Big Data) übernommen, dem staatlichen Unternehmen, das bereits iCloud in China betreibt. Damit wird sichergestellt, dass sensible KI-Daten im Einklang mit den Regierungsvorschriften innerhalb der chinesischen Grenzen bleiben.