Apple bereitet sich auf die Veröffentlichung der nächsten Generation des iPhone SE vor, und das Gerät könnte endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient. Das preisgünstigste iPhone des Unternehmens war schon immer ein großartiger Einstieg in das Apple-Ökosystem, aber in diesem Jahr bekommt es einige bedeutende Upgrades – vor allem durch die Einführung von Apple Intelligence. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo rechnet Apple damit, in diesem Jahr stolze 22 Millionen Geräte auszuliefern, was einen bemerkenswerten Anstieg der Nachfrage für die SE-Produktreihe bedeuten würde.

Ein Budget-iPhone, das es in sich hat

Das iPhone SE war schon immer der Außenseiter in Apples Produktpalette. Aber dieses Mal bringt es mehr als nur Erschwinglichkeit auf den Tisch. Berichten zufolge lässt Apple das veraltete iPhone 8 Design zugunsten des modernen iPhone 14 Looks fallen. Das bedeutet, dass die klobigen Ränder und Touch ID verschwunden sind und durch Face ID, ein 6,1 Zoll OLED-Display, ein flaches Design und eine viel modernere Ästhetik ersetzt werden.

Das Highlight dürfte für viele die Unterstützung von Apple Intelligence sein. Dank des Upgrades auf den A18 Chip und 8 GB RAM wird das iPhone SE 4 der preislich attraktivste Einstieg in Apples neue KI-Welt sein. Bisher ist Apple Intelligence beim iPhone auf die iPhone 15 Pro Modelle und die iPhone 16 Serie beschränkt. Auch an anderen Stellen wird sich der Leistungssprung bemerkbar machen. Sei es bei Spielen, Produktivitäts-Apps oder einfach beim Surfen – der Sprung vom veralteten A15 Bionic auf die A18-Generation hebt das SE auf ein ganz neues Niveau.

Es wird erwartet, dass das iPhone SE 2024 auch das Testfeld für Apples erstes hauseigenes Modem sein wird. Anstatt sich auf Qualcomm zu verlassen, nimmt Apple seine Modemtechnologie selbst in die Hand. Das SE ist das perfekte Gerät für Apple, um seine Modemtechnologie zu testen, bevor sie in Zukunft in den Flaggschiffmodellen zum Einsatz kommt.

Das alles soll es dann für unter 500 Dollar geben. Auch wenn Apple den alten Verkaufspreis von 429 Dollar nicht halten kann, ist es doch die günstigste Möglichkeit, ein iPhone mit modernem Design und Apple Intelligence Unterstützung zu bekommen. Und all das soll zu einem erfolgreichen Start des SE 4 führen, wie Kuo auf X berichtet. Zudem merkt er an:

„Dieses neue Modell verringert nicht nur die Auswirkungen der Nebensaison auf die Auslieferungen, sondern trägt auch dazu bei, die Verbreitung von Apple Intelligence-fähigen Modellen zu beschleunigen.“

Wir werden voraussichtlich nicht lange warten müssen, bis das iPhone SE 4 in den Regalen steht. Laut Bloombergs Mark Gurman wird Apple nächste Woche das Gerät vorstellen.