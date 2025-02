Als Teilnehmer des Apple Video Partner Programms können Streaming-Dienste wie Disney+ und HBO Max in die Apple TV App integriert werden. Netflix ging bisher jedoch stets einen weiten Bogen um Apples TV App. Ändert sich dies nun? So berichten einige US-Nutzer, dass sie ihre Netflix-Konten direkt mit der Apple TV App verknüpfen konnten.

Netflix in der Apple TV App

Wie MacRumors berichtet, konnten Nutzer aus den USA Netflix-Titel in ihre Apple TV App hinzufügen. Dabei ist die Auswahl auf Original-Inhalte wie „Stranger Things“, „The Witcher“ und „Squid Game“ beschränkt.

Sobald man einen der Titel hinzugefügt hat, werden diese neben den Inhalten anderer Streaming-Dienste angezeigt, was es einfacher macht, alles an einem Ort zu haben. Die Sache hat allerdings einen großen Haken: Wenn man auf eine Netflix-Serie in der Apple TV App tippt, wird man zur Wiedergabe immer noch zur Netflix-App weitergeleitet. Das bedeutet, dass es kein nahtloses In-App-Streaming gibt.

Mittlerweile hat sich Netflix offiziell zur Thematik geäußert und von einem Fehler gesprochen.

Der Netflix-Sprecher MoMo Zhou hat gegenüber The Verge erklärt, dass es sich bei dem Zeitfenster, in dem Netflix als „teilnehmender“ Dienst auf Apple TV angezeigt wurde – einschließlich der vorübergehenden Unterstützung der Funktionen „Beobachtungsliste“ und „Weiterschauen“ – um einen Fehler gehandelt habe und das Ganze nun wieder deaktiviert wurde.