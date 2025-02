Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die Beta 1 zu seinen kommenden X.4 Updates veröffentlichen wird. Gerüchten zufolge soll dies in der nächsten Woche geschehen. Dann werden wir sicherlich auch die visionOS 2.4 Beta 1 erleben. Dieses Update soll unter anderem Apple Intelligence auf das Headset bringen.

visionOS 2.4 soll Apple Intelligence auf Vision Pro bringen

Apple möchte das Interesse an Vision Pro steigern und nicht nur Apple Intelligence auf das Headset bringen, sondern auch einen verbesserten Gästemodus sowie eine App für Spatial-Inhalte implementieren.

Glaubt man den Informationen von Mark Gurman, so werden diese Features mit Teil des visionOS 2.4 Updates sein, welches im April für alle Nutzer freigeben werden soll. Die Neuerungen sollen bereits in der kommenden Woche in der Beta 1 für Entwickler zur Verfügung stehen.

Apple Intelligence auf Vision Pro wird Standardfunktionen wie die Writing Tools-Schnittstelle, Genmojis und die Image Playground-App umfassen. Es ist das erste Mal, dass Apple seine künstlichen Intelligenz-Tools nach dem iPhone, iPad und Mac auf ein weiteres Gerät erweitert. Da das Headset einen Mac M2-Chip und 16 Gigabyte Speicher enthält, kann es die KI-Verarbeitung auf dem Gerät unterstützen.

Apple fügt dem Vision Pro darüberhinaus eine neue App hinzu, mit der auf das Gerät zugeschnittene räumliche Inhalte angezeigt werden können, darunter 3D-Bilder und Panoramen, die aus externen Quellen aggregiert werden. Bis dato steht nur eine überschaubare Anzahlen an passenden räumlichen Inhalten für Vision Pro zur Verfügung. Mit der neuen App soll das Interesse an der Kategorie der räumlichen Medien geweckt werden und zu einer stärkeren Nutzung des Produkts führen.

Darüberhinaus soll es einen überarbeiteten Gästemodus für Vision Pro geben. Mit diesem kann das Gerät kurzzeitig an jemand anderen ausgeliehen werden. Das Unternehmen glaubt, dass ein solcher Prozess den Benutzern helfen könnte, ihre Freunde und Familie für das Vision Pro zu begeistern. Darüberhinaus könnte es einfacher werden Vision Pro in einem Haushalt mit mehreren Personen zu nutzen.

Apple Vision Pro ist nun seit rund einem Jahr auf dem Markt. Mit einem Preis ab 3.500 Dollar bzw. ab 3.999 Euro dürfte der Kundenkreis stark beschränkt sein. Von daher würden neue Funktionen das Interesse an der Computerbrille sicherlich steigern.