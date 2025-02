Apples CEO Tim Cook postete eine kurze Nachricht auf X (ehemals Twitter): „Macht euch bereit, das neueste Mitglied der Familie kennenzulernen“. Dieser Satz sorgt natürlich für einige Spekulationen im Vorfeld der vermuteten Vorstellung des iPhone SE 4 am 19. Februar 2025. Zunächst schien es sich um einen Routine-Teaser zu handeln, aber Brancheninsider – darunter Bloomberg – vermuten nun, dass sich Apple auf etwas Größeres vorbereitet: ein komplettes Rebranding der SE-Produktreihe.

Das iPhone SE gibt es seit 2016. Der Bezug auf ein „neues Familienmitglied“ lässt vermuten, dass Apple eine größere Veränderung vornimmt, angefangen bei dem Namen. Hier kommt das gemutmaßte iPhone 16E ins Spiel. Das Gerät könnte die SE-Reihe neu definieren und sie näher an die Mainstream-Modelle von Apple heranführen. Dazu passen die Gerüchte rund um die technischen Details:

Durch die Übernahme des Designs des iPhone 14 inklusive eines OLED-Displays und Face ID soll das neue Modell die Lücke zwischen Budget- und Premium-Smartphones schließen. Der Einsatz von Apples neuen A18 Chip und 8 GB RAM positioniert das neue iPhone als perfektes Einstiegsgerät für Apple Intelligence. Abgerundet wird das Paket mit einer 48-MP-Hauptkamera und Apples erstem hauseigenem 5G-Modem. Das Ganze wird es dann für unter 500 US-Dollar geben, wenn die aktuellen Gerüchte zutreffen.

Get ready to meet the newest member of the family.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu

— Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025