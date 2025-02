Wir starten in die 8. Kalenderwoche des Jahres 2025 und blicken am heutigen Montag auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Wondersmile Schallzahnbürste PRO - Testsieger 2023-100 Tage risikofrei testen - Elektrische... EFFEKTIVE SCHALLTECHNOLOGIE FÜR DEIN WONDERSMILE - Die Schallzahnbürste bietet 4 verschiedene...

40.000 UMDREHUNGEN/MINUTE - Unser Bürstenkopf bewegt sich mit bis zu 40.000 Vibrationen pro Minute....

Angebot JUMMICO Höhenverstellbarer Schreibtisch Höhenverstellbar Elektrisch, Ergonomischer Steh-Sitz Tisch... Gesundes Arbeiten im Büro: Das stundenlange Sitzen können zu Rücken- und Nackenproblemen führen....

Elektrische Höhenverstellung: Das JUMMICO-Stehpult lässt sich per Knopfdruck einfach in der Höhe...

Angebot roborock Qrevo Slim Saugroboter mit Wischfunktion – 8,2 cm Ultra-Slim Design, StarSight™ 3D ToF... 8,2 cm ultradünnes Design, Slim und sauber - Dank seines niedrigen Rahmens von nur 8,2 cm kann der...

„Autonomes StarSight“-System, Wegweisendes Navigationssystem - Erleben Sie mit der 3D ToF...

Angebot roborock Qrevo S Saugroboter mit Wischfunktion, 7000 Pa HyperForce® Reinigungsleistung, 45 dB(A)... Leistungsstarke 7000Pa Saugkraft: Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 7000Pa nimmt er...

10mm Auto Mop Hebefunktion: Verfügt über eine praktische 10mm Auto Mop Hubfunktion, die einen...

Angebot eufy Security Indoor Cam C120, 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche, WLAN,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot INIU USB C Kabel, 100W [2m] PD3.0 Schnellladekabel USB C auf USB C, Nylon Geflochten Ladekabel USB-C... Von INIU – Der Sichere Profi zum Schnellladen: Erleben Sie das sicherste Aufladen mit über 38...

Holen Sie sich die schnellste Ladeleistung für Ihr iPhone 15: Erleben Sie die nächste Stufe des...

Angebot Oral-B iO Series 9 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG geliefert

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque und...

Angebot WORX Landroid Plus WR167E Mähroboter mit Begrenzungskabel für Gärten bis 700m² (AIA Navigation,... Cut to Edge-Technologie: Der LANDROID ist mit versetzten Messern ausgestattet, die es ihm...

Neueste Konnektivität: Dank der integrierten WiFi- und Bluetooth-Technologie können Sie eine...

Angebot TORRAS für iPhone 15 Pro Max Hülle für Magsafe (TOP Militärschutz & Magnetkraft) Extrem... Die TORRAS Clear-Mag Serie ist mit 9 Millionen Verkäufen ein globaler Hit. Diese gefragte...

Der TORRAS Halback-Magnetring ist stärker, stabiler und schneller. Die iPhone 15 Pro Max Case hat...

Anker MagGo 3-in-1 Ladestation, Qi2 zertifizierter 15W kabelloser Ladeständer, MagSafe kompatibel,... 15 W Ultra-Schnellladung: Entsperren Sie eine 15 W Schnellladeleistung, unterstützt durch...

Ultrakompakt: Mit einem ultrakompakten und faltbaren Design hat diese kabellose Ladestation eine...

Angebot Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,... WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.

Angebot soundcore Anker Space A40, Kopfhörer kabellos, Automatische Geräuschunterdrückung bis 98%, 50h... PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...

BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...

Govee Deckenleuchte RGBIC Smart, 24W Ø30cm Led Deckenleuchte dimmbar, Deckenlampe Led mit 16... Dynamische RGBWW + RGBIC Lichteffekte: Das kombinierte Design von Hauptlicht RGBWW und...

Mehrere Szenemodi und Musikmodi: Enthält 71 Szenenmodi, mit denen Sie jeden gewünschten...

Angebot soundcore A1 In Ear Sport Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Individuellem Sound, 35H... UNSCHLAGBARES SOUNDPROFIL: A1 Sport Bluetooth Kopfhörer besitzen 8mm weite Audiotreiber mit...

3 INDIVIDUELLE MODI: Für alle Musikgenres etwas dabei! Bass Booster für intensive Songs, Podcast...

Angebot Oral-B iO Series 10 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG aus...

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100% mehr Plaque und sogar...

Angebot NOCO Boost Plus GB40 1000A 12V UltraSafe Starthilfe Powerbank, Lithium-Starthilfebox,... Starthilfe für leere Batterien – Mit diesem kompakten, aber leistungsstarken, tragbaren...

UltraSafe – Sichere und einfach zu bedienende Starthilfebox für Autobatterien ohne die Gefahr von...

Angebot Philips PureProtect 3200 Serie: Intelligenter Luftreiniger, HEPA- und Aktivkohlefilter, CADR 500... GROSSE ABDECKUNG VON BIS ZU 130 m² : mit CADR 500 m³/h können 20 m² in weniger als 6 Minuten...

3-Schicht-HEPA-FILTER: Erfasst 99,97 % der Partikel bis zu 0,003 Mikron - zum Schutz vor Pollen,...

Angebot Philips LED Classic GU10 Lampen 6-er Pack (50 W), Reflektor LED Spots mit warmweißem Licht,... Moderne Raumbeleuchtung: Durch den Abstrahlwinkel von 36 Grad können die GU10 Spots von Philips...

Warmweißes Licht: Die LED Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin sorgt für eine...

Angebot Govee TV Hintergrundbeleuchtung 3 Lite mit Fish-Eye Korrektur Funktion, Sync für 55-65 Zoll TVs,... Verbesserte Govee Envisual Technologie: Der Chip der Lite 3 TV Hintergrundbeleuchtung bietet eine...

4-in-1-Lampenperle: RGBICW TV LED Strip fügt einen extra warmweißen Chip in die Farbmischung ein,...

Angebot Gardena SILENO Life: Mähroboter für Rasenflächen bis 750 m², Bluetooth-App bedienbar,... Ideal für mittelgroße Rasenflächen und komplexe Gärten bis 750 m²

Perfekt gepflegter Rasen: Die Präzisionsklingen schneiden das Gras sauber ab

Angebot Reolink 5MP Überwachungskamera Aussen Akku Argus 3 Pro+Solarpanel, 2,4/5GHz WiFi, Solar WLAN Kamera... Kabellos & Solarbetrieben: Montieren Sie ihn draußen, wo keine Kabel verlegt werden können. Mit...

2,4/5GHz Dualband WLAN: Reolink Argus 3 Pro in Schwarz unterstützt nicht nur 2,4 GHz-WLAN, sondern...

Angebot RENPHO Personenwaage Digital, Körperwaage mit hochpräzisen Sensoren, Waage Personen aus... Personenwaage Digital Sind Immer Genau: Hochpräzise Sensoren arbeiten zusammen, um Ihnen genaue...

Benutzerfreundlich: Diese Personenwaage verfügt über eine fortschrittliche...

Angebot Anker USB C Ladegerät 47W, GaN 523 Nano 3, 2-Port Schnellladegerät Für iPhone 16/16 Pro/16 Pro... LADE 2 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 27W und 20W Leistung an den beiden USB-C-Anschlüssen kannst du...

SCHNELLLADEN MIT 45W: Nutze einen der beiden USB-C-Anschlüsse, um ein MacBook Air oder ein anderes...

Angebot eufy Security eufyCam 2C Pro, Überwachungskamera außen Set 2+1, 2K Auflösung, 180 Tage Akku,... 2K AUFLÖSUNG: Smarte Bildqualität stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet...

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr...

Angebot eufy Security eufyCam 2C 2-Kamera-Set, Solarpanel, Überwachungskamera Aussen Solar,... KAMERA MIT SOLAR-PANEL: Nachhaltige Energie ohne Akkuladen – das Solarmodul sorgt für konstante...

DETAILREICHE NACHTSICHT: Genieße auch bei Dunkelheit klare Videos oder Live-Übertragungen und...

Angebot Oral-B iO Series 6 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, PLUS 3... Das Produkt wird in einer braunen, unbedruckten FSC-ZERTIFIZIERTEN KARTONVERPACKUNG geliefert

Die FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE von Oral-B entfernt in nur 1 Woche 100 Prozent mehr Plaque für...

Angebot tado° Smartes Heizkörperthermostat X – Trio Pack, Heizungssteuerung per App und Smart Speaker... SPART ENERGIE UND KOSTEN: Mit dem intelligenten Heizungsthermostat X von tado°, dem Experten für...

EINFACHE DIY-INSTALLATION, AUCH OFFLINE: Dank der enthaltenen Adapter passt das Thermostat auf fast...

Angebot soundcore Anker Space A40, Kopfhörer kabellos, Automatische Geräuschunterdrückung bis 98%, 50h... PRIVATSPHÄRE UM 98% ERWEITERT: Das verbesserte Geräuschunterdrückungssystem reduziert gezielt ein...

BEREIT FÜR JEDES ABENTEUER: Egal, ob zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Flugzeug, die adaptive...

Angebot eufy Security SoloCam S220, Kamera Überwachung Aussen, 2K Auflösung, Überwachungskamera Aussen... Stromversorgung per Solarpanel: Nur 3 Stunden Sonnenlicht pro Tag reichen aus, um das Gerät zu...

Klarheit bei Tag und Nacht in 2K: Infrarot-LEDs und eine f/1.6-Blende sorgen für klare Nachtsicht.

Angebot tado° Smartes Heizkörperthermostat X – Starter Kit mit Bridge X, Heizungssteuerung per App und... SPART ENERGIE UND KOSTEN: Mit dem intelligenten Heizungsthermostat X Starter Kit von tado, dem...

EINFACHE DIY-INSTALLATION, AUCH OFFLINE: Dank der enthaltenen Adapter passt das Thermostat auf fast...

Angebot Meross Aroma Diffuser 400ML, Ätherische Öle Smart Ultraschall Luftbefeuchter, App Steuerbar WLAN... App-Steuerung + Sprachsteuerung: Steuern Sie den Diffusor für ätherische Öle jederzeit und...

400 ml Wassertank: Der Duft-Diffusor arbeitet bei starkem Nebel 7-9 Stunden (30 dB) und bei...

Angebot Meross WLAN Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, 16A Smart Steckdose mit Strommessung,... Sprachsteuerung: Die WiFi Steckdose funktioniert mit Apple Home, Alexa und Google Home, verwenden...

Strommessung: Mit dieses Smart Plug kann der Stromverbrauch gemessen werden. Mit der Meross App...

Angebot meross WLAN Glühbirne funktioniert mit Apple HomeKit Wifi Lampe für HomeKit mehrfarbig & dimmbar... SPRACHSTEURUNG FÜR Siri & HomeKit - Sie können die Sprachsteuerung verwenden, um die smarte...

FERNSTEURUNG DURCH APP - Schalten Sie die Glühbirne, über die Meross-App, von überall ein & aus....

Angebot meross WLAN Steckdose, Smart Plug kompatibel mit Alexa, für HomeKit, Google Assistant und... Sprachsteuerung: Sie können Ihre Geräte über Apple Watch oder Iphone sprachsteuern. Die...

Siri & HomeKit: Sie können Ihre WLAN Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13...

Angebot Meross Smart Steckdosenleiste Wandmontage für HomeKit WLAN Mehrfachsteckdose Überspannungsschutz... ★ Mit Apple HomeKit: Slipper ganz schnell mit Apple HomeKit. Einfache Installation und...

★ FERNSTEUERUNGS-APP: Diese intelligente Steckdosenleiste verfügt über einen...

Angebot Meross Matter Smart Steckdosen mit Stromverbrauch, WLAN Steckdosen mit Stromzähler für... Voraussetzungen für Apple-Benutzer: iOS, iPadOS 16.1 (oder höher), 2,4 GHz und ein unverzichtbarer...

Voraussetzungen für Android-Nutzer: Die Tuya App auf Android unterstützt zur Zeit keine Matter....

Angebot Apple 2024 13" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 13,6" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

Angebot Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer... SUPERLEICHT. M3GAPOWER. – Das ultraschnelle MacBook Air mit dem M3 Chip ist ein supermobiler...

MOBILES DESIGN – Superleicht und 11,5 mm dünn, sodass du dein MacBook Air überallhin mitnehmen...

Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina... MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....

PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive... VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...

INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &... Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats

Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...

Angebot ATUVOS Smart Air Tracker Tag 4er Pack, Schlüsselfinder KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Angebot ATUVOS Air Tracker Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP (iOS NUR,... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

Anker SOLIX Balkonsolarsystem mit Halterungen (820W), 23% Effizienz, Gratis OTA Upgrade auf 800W,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W, 2 * 410W Solarmodule und 600W/800W Wechselrichter mit Zubehör,... SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...

LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....

Angebot Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,... WIR SIND ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Überwache deinen Stromverbrauch in Echtzeit und passe ihn durch...

FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth.

Angebot Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...

Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...

EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Dieses Paket enthält einen Mikrowechselrichter 600W, 400W Rigid Monokristalline Solarpanels × 2,...

EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

[STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1... [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...

[Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...

Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät mini, Für iPhone 16/15/14/13/12 Serie, Galaxy, Pixel... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Angebot UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

Angebot UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Charger 3-Port PD Netzteil 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

Angebot UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS... 100W 4 in 1 HIGH-SPEED Laden: UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät unterstützt Power Delivery 3.0,...

Ein für Alle: Der USB C Netzteil ist mit fast alle Geräte kompatibel, z. B. Kompatibel mit MacBook...

Philips Hue White E27 Lampe Doppelpack 2x805lm, dimmbar, warmweißes Licht, steuerbar via App,... Stufenlos dimmbar: Nutzen Sie den Smart Button als Lichtschalter oder auch als abnehmbare...

Personalisierte Beleuchtung: Dimmen Sie das warmweiße Licht, um die optimale Beleuchtung für Ihr...

Angebot Philips Hue White E27 Viererpack 4x800lm, warmweißes Licht, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue App downloaden und bis zu 10 Lampen in...

Für die Bedienung im gesamten Zuhause: Erweitern Sie Ihr System mit der Hue Bridge und erleben Sie...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenspot Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare... Wegeleuchte IP65 Aluminium Schwarz 24 Volt 8 Watt Kabelgebunden Elektrisch LED 600 lm 49 Watt

Farbtemperatur: 2000-6500 Farbton Weiß Farbambiente Müssen Sie in der Farbton-App verschiedene...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Lampen (1100lm), TESTSIEGER Stiftung Warentest (01/2024),... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für... Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...

Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...

Angebot Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben... Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...

Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...

Angebot Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina... MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 14" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...

CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...

Angebot Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina... MIT DER POWER DES M4 PRO ODER M4 MAX – Das 16" MacBook Pro mit M4 Pro oder M4 Max Chip bietet...

CHAMPION CHIPS – Der M4 Pro Chip erledigt anspruchsvolle Aufgaben wie das Kompilieren von...

Angebot Apple Mac Mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer... GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...

SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.