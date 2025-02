In den kommenden Monaten wird Apple Chips der M4-Familie in weiteren Macs verbauen. Im Anschluss daran fällt der Startschuss für die M5-Chips. Die ersten Macs mit M5-Chips können wir bereits in diesem Jahr erwarten. Wie es scheint, debütiert der M5-Chip – anders als der M4-Chip – im Mac und nicht beim iPad.

Apple M5-Chip: erst im MacBook Pro, dann im iPad Pro

Mark Gurman von Bloomberg hat übers Wochenende die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht er auf verschiedene Themen ein. So spricht der Apple-Insider nicht nur über das Studio Display, sondern auch den Apple M5-Chip.

Zunächst einmal weiß Gurman zu berichten, dass das MacBook Air mit M4-Chip seit mehreren Wochen bereits die die Fabriken in Asien verlässt und das Gerät grundsätzlich jederzeit angekündigt werden kann. Gurman erwartet, dass Apple das neue MacBook Air M4 im März ankündigst. Ein ähnliches Zeitfenster hatte Apple im vergangenen Jahr mit dem MacBook Air M3 angepeilt. Sobald das neue MacBook Air „durch die Tür“ ist, gilt der Fokus dem Mac Studio und Mac Pro. Diese beiden Geräte könnten im Juni zur WWDC angekündigt werden.

Und sobald diese veröffentlicht wurden, beginnt die Umstellung auf den M5-Chip – parallel zu den neuen MacBook Pro-Modellen im Herbst. Dann sollten wir im ersten Halbjahr 2026 ein iPad Pro mit M5 bekommen. Mit anderen Worten: Bei der Umstellung auf den M4- und M5-Chip wird die Reihenfolge der Veröffentlichungen umgekehrt, sodass der M5 vor dem iPad Pro im Mac verbaut wird.