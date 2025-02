Apple bereitet sich womöglich darauf vor, Werbung in Apple Maps einzubinden, was die ohnehin schon florierenden Einnahmen aus dem Servicegeschäft weiter steigern könnte. Da das Werbegeschäft des Unternehmens im App Store und in den Apple News bereits gut läuft, könnte Apple Maps der nächste Schritt in der Expansion des Werbegeschäfts sein.

Werbung in Apple Maps

Das Anzeigengeschäft von Apple ist kein kleiner Faktor im Einnahmepool des Unternehmens. Es trug nach aktuellen Schätzungen im Jahr 2024 rund 10 Milliarden US-Dollar zur Dienstleistungssparte des Unternehmens bei. Während Apple Maps bisher werbefrei geblieben ist, scheint das Unternehmen diese Haltung zu überdenken.

Laut Bloombergs „Power On“ Newsletter haben Apple-Führungskräfte kürzlich während eines Meetings Monetarisierungsstrategien für Maps diskutiert. Dies bestätigt zwar nicht, dass es definitiv Werbung geben wird, aber es deutet darauf hin, dass Apple potenzielle Einnahmemöglichkeiten auslotet.

Wie könnten Apple Maps Anzeigen aussehen?

Wenn Apple diesen Weg einschlägt, hat das Unternehmen mehrere Optionen. Eine Möglichkeit wäre die Priorisierung von Suchergebnissen, sodass Unternehmen für eine höhere Platzierung bei der Suche nach Orten oder Dienstleistungen bezahlen könnten. Ein anderer Ansatz könnte darin bestehen, bestimmte Orte auf der Karte selbst hervorzuheben.

Keine dieser Optionen wären neu. Google schaltet schon seit Jahren Anzeigen in seinem Kartendienst, und Apple könnte dies als Gelegenheit sehen, sein eigenes Ökosystem zu nutzen, ohne das Nutzererlebnis zu sehr zu stören. Der Schlüssel wird sein, ein Gleichgewicht zwischen Monetarisierung und Benutzerfreundlichkeit zu finden.

Es ist nicht der erste Versuch von Apple, Werbung in Maps einzubinden. Bereits im August 2022 wurde berichtet, dass Apple aktiv an der Entwicklung von Suchanzeigen für die Plattform arbeitet und mit einer möglichen Einführung im Jahr 2023 rechnet. Auch wenn dieser Zeitplan nicht eingehalten wurde, macht es den Eindruck, dass Apple die Idee nie ganz aus dem Auge verloren hat.