Während die erste Beta von iOS 18.4 noch in dieser Woche erscheinen soll, arbeitet Apple bereits fleißig an iOS 18.5. Laut den Webserver Logfiles von MacRumors testen Apples Ingenieure seit Anfang Februar iOS 18.5. Da iOS 18.5 so früh getestet wird, könnte dies darauf hindeuten, dass Apple an etwas Bedeutendem arbeitet, möglicherweise um Probleme zu beheben, die das erwartete Siri-Upgrade betreffen.

Neue Siri mit Apple Intelligence

Ursprünglich war laut Bloombergs Mark Gurman angedacht, dass Apple Intelligence mit iOS 18.4 eine Reihe von Verbesserungen für Siri erhält. Mit der Einführung von „Personal Context“ soll Siri in der Lage sein, auf persönliche Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese zu nutzen. Hierzu zählen zum Beispiel E-Mails, Nachrichten, Dateien und Fotos. Dank dieser Verbesserung kann Siri auf der Grundlage eurer digitalen Interaktionen relevantere Unterstützung anbieten.

Wenn ihr beispielsweise eine in einer E-Mail enthaltene Flugnummer sucht oder einen von einem Freund empfohlenen Podcast abspielen wollt, kann Siri diese Informationen schnell abrufen.

Eine weitere wichtige neue Funktion für Siri ist „Onscreen Awareness“. Mit dieser Verbesserung kann Siri den auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Inhalt erkennen und darauf basierend entsprechende Aktionen ausführen.

Wenn euch jemand zum Beispiel eine Adresse per Textnachricht schickt, könnt ihr Siri sagen, dass sie diese Adresse zu euren Kontakten hinzufügen soll, und Siri weiß, wovon ihr sprecht – ohne weitere Erklärungen.

iOS 18.5 zeigt sich in Web-Logs

Nun sieht es jedoch so aus, dass Apple zumindest einige der erwarteten Siri-Verbesserungen auf iOS 18.5 verschieben könnte, da das System noch nicht fehlerfrei läuft. Das will zumindest Gurman von seinen Quellen erfahren haben.

Somit dürfte die Regionserweiterung von Apple Intelligence das Highlight von iOS 18.4 werden. Mit iOS 18.5 wäre dann Siri an der Reihe. Dass Apples Team bereits mit Hochdruck an iOS 18.5 arbeitet, zeigen die Webserver Logfiles von MacRumors, die zunehmend Nutzer mit dem Betriebssystem aufführen. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter von Apple, die das Update vor der Beta-Phase testen.