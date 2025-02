Anfang dieses Jahres künftig Dreame verschiedene Produktneuheiten an. Mit dabei war unter anderem der Nass- & Trockensauger Dreame H15 Pro. Dieser startet ab sofort in den Verkauf. In den ersten sieben Tagen spart ihr 100 Euro und zahlt nur 599 Euro statt 699 Euro.

Dreame H15 Pro ist da

Dreame hatte den Verkaufsstart des H15 Pro für den 17. Februar angekündigt. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir den Stichtag erreicht haben und sich der neue Nass- & Trockensauger ab sofort bestellen lässt.

Beim Dreame H15 Pro setzt der Hersteller auf den ersten KI-gesteuerten Roboterarm der Branche, der eine mühelose und nahtlose Reinigung ermöglicht. Der GapFree AI DescendReach Robotic Arm beseitigt die 2 cm Randlücken, die herkömmliche Staubsauger oft hinterlassen, während die dreifache Randabdeckung und die doppelseitigen Bürsten eine gründliche Reinigung entlang von Wänden und Ecken – ganz ohne Wasserflecken – garantieren. Das optimierte TangleCut-System verhindert Haarknäuel, und das Frischwasser-Spülsystem sorgt dafür, dass die Bürste stets makellos bleibt.

Dank seines 180-Grad-Flachdesigns und einer beeindruckenden Saugkraft von 21.000 Pa entfernt der H15 Pro mühelos Verschüttetes, Fett und Staub – selbst unter Möbeln mit einer Höhe von nur 14 cm. Die ThermoTub-Bürstenwäsche mit 100 Grad heißem Wasser gewährleistet eine gründliche Selbstreinigung, während das Sealed Quiet Drying System mit zwei Trocknungsoptionen – 5 Minuten im Super-Speed-Modus oder 30 Minuten im High-Speed-Modus – höchsten Komfort bietet.

Die Betriebszeit gibt Dreame mit 60 Minuten im Quiet-Modus an. Damit deckt das Gerät bis zu 400qm ab. Das GlideWheel-Powersystem sorgt für eine einfache Handhabung, während die Dreamehome-App benutzerdefinierte Reinigungseinstellungen, Planung und Echtzeit-Wartungsbenachrichtigungen für ein wirklich müheloses Erlebnis ermöglicht.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Dreame H15 Pro besitzt eine unverbindliche Preisempfehlung von 699 Euro. In den ersten 7 Tagen gibt es einen speziellen Einführungspreis mit dem ihr 100 Euro spart und nur 599 Euro bezahlt.