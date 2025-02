Als Apple den Umschwung von Intel-Prozessoren auf Apple Silicon vollzog, entschied sich das Unternehmen aus Cupertino den 21,5 Zoll und 27 Zoll iMac durch einen 24 Zoll iMac zu ersetzen. Nach wie vor bietet Apple den iMac nur in einer Größe an. Kehrt ein größerer iMac zurück? Vielleicht ein 30 Zoll oder 32 Zoll Modell? Ggfs. ein neuer iMac Pro?

Auch wenn Apple den 27 Zoll iMac vor rund drei Jahren eingestampft hat, gesteht weiterhin leise Hoffnung, dass der Hersteller an einem größeren iMac arbeitet.

Kommt ein größerer iMac?

Apple spricht nur äußerst selten über seine Zukunftspläne und Absichten. Nachdem der iMac mit M3-Chip im November 2023 eingeführt wurde, ließ sich das Unternehmen allerdings zu einem Statement zum iMac hinreißen. So gab der Hersteller in einem Interview zu verstehen, dass Apple keine Apple Silicon Version des 27 Zoll iMac entwickelt, um das Intel-Modell, welches 2022 ausrangiert wurde, zu ersetzen. Vielmehr wolle man sich in Cupertino auf den 24 Zoll iMac, der Anfang 2021 auf den Markt kam, konzentrieren.

Zwischenzeitlich gab Apple zu verstehen, dass der 24 Zoll iMac eine gute Mittellösung sowohl für den 21,5 Zoll als auch für den 27 Zoll iMac sei.

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters gab Mark Gurman von Bloomberg zu verstehen, dass Apple nach wie vor Interesse für das „professionellen Markt“ hat und wir zukünftig wieder einen größeren iMac erleben könnten. Er sagte

Das Unternehmen ist jedoch weiterhin am professionellen Markt interessiert und plant neue Mac Pro- und Mac Studio-Modelle. Apple wird wahrscheinlich auch irgendwann dazu kommen, einen iMac mit größerem Bildschirm anzubieten.

Zudem deutet er im vergangenen Jahr an, dass ein größeres iMac weiterhin von Apple erforscht wird. Auch Analyst Ming Chi Kuo spekulierte Ende 2023 über einen größeren 32 Zoll iMac, der 2025 auf den Markt kommen könnte. Seitdem haben wir allerdings nichts konkretes zu Gesicht bekommen.