Apple ist kein Unbekannter, wenn es um die Verfeinerung seiner Designsprache geht, doch in diesem Jahr will das Unternehmen Berichten zufolge noch einen Schritt weitergehen. Wenn sich die jüngsten Leaks bewahrheiten, wird das iPhone 17 die größte optische Veränderung bringen, die wir seit Jahren gesehen haben. Von neu gestalteten Kamerasystemen bis hin zu Materialänderungen scheint Apple die Weichen für ein neues Aussehen seiner Flaggschiff-Geräte zu stellen. Nun äußert sich ein bekannter Leaker zum Thema.

Apple plant das größte Design-Upgrade seit Jahren

In einem neuen Posting erklärt der Leaker „Digital Chat Station“ auf Weibo, dass sich das Design des iPhone in diesem Jahr „signifikant verändern wird“. Das iPhone 17 Air verfügt angeblich über ein „horizontales, balkenförmiges“ Design auf der Rückseite, was sich wahrscheinlich auf einen verlängerten Kamerabuckel bezieht. Die Pro-Modelle hingegen sollen ein „großes horizontales Matrix-Design“ aufweisen.

Passend hierzu hatte der Leaker Jon Prosser ein Rendering des iPhone 17 Pro veröffentlicht. Die drei rückwärtigen Kameras des iPhone 17 Pro werden anscheinend in einem vertrauten dreieckigen Layout angeordnet sein, aber in einer völlig neuen rechteckigen Leiste untergebracht sein, die sich über die gesamte Rückseite des Geräts erstreckt.

Das erste größere Gerücht bezüglich der Design-Änderungen der iPhone 17 Reihe kam von Wayne Ma, der im November letzten Jahres sagte, dass die Rückseite der iPhone 17 Pro Modelle ein neues Design aufweisen wird, das teilweise aus Aluminium und teilweise aus Glas besteht.

Der neue Weibo-Post verweist auch auf ein bevorstehendes „großes faltbares Modell“. Gemessen an den ersten Gerüchten zu einem faltbaren iPhone, beschäftigt sich Apple schon seit mehr als acht Jahren mit der Technologie für faltbare Displays, aber etwas Konkretes haben wir noch nicht gesehen. Der Zeitpunkt rückt anscheinend näher.