Von Zeit zu Zeit taucht ein Stück Apple-Geschichte auf und erinnert uns daran, wie einflussreich und sammelwürdig die Marke geworden ist. Dieses Mal handelt es sich um eine seltene Visitenkarte aus dem Jahr 1983, die von keinem Geringeren als Steve Jobs selbst signiert wurde.

Gebote haben bereits 75.000 Dollar erreicht

Die Visitenkarte stammt aus einem entscheidenden Moment in der Geschichte von Apple – nur ein Jahr, bevor der Macintosh die Computerwelt revolutionierte. Mit dem klassischen regenbogenfarbenen Apple-Logo und der Angabe von Jobs als „Chairman Board of Directors“ ist dies keine gewöhnliche Visitenkarte. Es ist ein seltenes Erinnerungsstück aus einer entscheidenden Ära in der Entwicklung von Apple.

Jobs war bekanntlich sehr wählerisch, wenn es darum ging, etwas zu signieren, was diese Visitenkarte besonders wertvoll macht. Nach Angaben von RR Auction, die den Verkauf abwickeln, hat das Auktionshaus im Laufe der Zeit bisher 15 Jobs-Visitenkarten versteigert. Davon stammen nur vier aus dieser Zeit, und nur eine wurde von Jobs signiert. „Dieses Exemplar ist das zweite signierte Exemplar aus dem Jahr 1983 und ist eine der wenigen von Jobs signierten Apple-Visitenkarten“, so das Auktionshaus.

Wie erwartet, ist die Nachfrage hoch. Das Gebot für die Karte hat bereits 75.000 Dollar erreicht, das nächste Gebot liegt bei 82.500 Dollar – und die Auktion endet erst am 20. Februar. Es besteht eine gute Chance, dass diese Visitenkarte Rekorde brechen wird.