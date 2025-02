Die Deutsche Telekom nutzt das Frühjahr, um es euch einfacher zu machen, bei zukünftigen Reisen in Kontakt zu bleiben. So enthalten die Daten- und Länderpässe der Telekom mehr Datenvolumen in fast allen Ländern. Es gibt eine deutliche Preisreduzierung bei der DayFlat unlimited für USA und Kanada und Magnet Moments halt zweimal den Welcome Pass für kostenlosen Internetzugang außerhalb der EU für euch bereit.

Telekom wertet Travel & Surf Datenpässe auf

Die Telekom wertet ihre Travel & Surf Datenpässe für sorgenfreies mobiles Surfen in vielen Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) auf. So steht euch außerhalb der EU ab sofort in den Einstiegspässen (2-DayPass) immer mindestens 1GB Datenvolumen ab 5,95 Euro zur Verfügung. Der 4 WeekPass enthält bei unverändert 49,95 Euro in der Ländergruppe 2 nun 20 GB Datenvolumen (zuvor 8 GB) und in der Ländergruppe 3 (außerhalb von Europa und Nordamerika) 14 GB statt 5 GB.

Darüberhinaus erhalten auch viele „spezielle“ Länderpasse eine deutlich Aufwertung. Bei Buchung des 4 WeekPass USA für unverändert 49,95 Euro erhaltet ihr nun 100 GB Datenvolumen statt 36 GB. Der WeekPass wird zum 2 WeekPass. Für 29,95 Euro gibt es nun 40 GB (zuvor 14 GB). Blicken wir auf die Türkei. Für zwei Wochen unbeschwerte Datennutzung bietet die Telekom für 29,95 Euro den neuen 2 WeekPass mit 20 GB Datenvolumen an. Und wer gleich für vier Wochen das Land bereist, erhält für 49,95 Euro mit dem 4 WeekPass 50 GB statt 30 GB. Die speziellen Länderpässe können für 28 Länder weltweit gebucht werden.

Die DayFlat unlimited für die USA und Kanada gibt es ab sofort für nur noch 9,95 Euro. Dies entspricht einem Reduktion von mehr als 30 Prozent. Auch in der Türkei und in Thailand lässt sich jetzt die DayFlat unlimited der Telekom buchen.

Datenpässe vorab buchen

Ihr könnt die neuen Länderpasse ab sofort auch einen Monat im Voraus reservieren. . Beim Einbuchen des Smartphones in das Mobilfunknetz des Reiselandes wird der reservierte Pass automatisch aktiviert. Ihr könnt den Pässe natürilch auch erst in dem jeweiligen Land buchen.

Magenta Moments: Welcome Pass mit 1GB zweimal jährlich kostenlos

Das Bonus Programm der Telekom „Magenta Moments“ kennt ihr sicherlich. Kunden erhalten über Magenta Moments bis zu zwei Mal pro Jahr den Welcome Pass mit 1GB geschenkt. Die Aktivierung erfolgt automatisch beim Einbuchen in ein Mobilfunknetz der Ländergruppen 2 und 3.