Im Herbst letzten Jahres kündigte Apple TV+ die Original-Serie „Dope Thief“ mit Brian Tyree Henry in der Hauptrolle an. So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase. Ab sofort steht der offizielle Trailer zur Serie bereit, der euch einen etwas näheren Einblick bietet.

„Dope Thief“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zu „Dope Thief“ enthüllt, der neuen Krimi-Drama-Serie mit acht Folgen, das vom Oscar-nominierten Ridley Scott produziert wird. Dieser führte auch auch bei der ersten Folge Regie. „Dope Thief“ wurde von dem Oscar-nominierten Peter Craig kreiert. Craig ist auch als ausführender Produzent tätig. Die Hauptrollen spielen der Oscar-, Emmy- und Tony-nominierte Brian Tyree Henry, der auch als ausführender Produzent fungiert.

Die ersten beiden Folgen zu „Dope Thief“ stehen am Freitag, den 14. März 2025, bereit. Anschießend folgen immer freitags bis zum 25. April neue Episoden.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Dennis Tafoya und handelt von langjährigen Freunden und Kriminellen aus Philadelphia, die sich als DEA-Agenten ausgeben, um ein unbekanntes Haus auf dem Land auszurauben. Doch ihr kleiner Betrug wird zu einem Unterfangen auf Leben und Tod, als sie unabsichtlich den größten verborgenen Drogenkorridor an der Ostküste aufdecken und entlarven.