Auch in diesem Jahr ist AVM beim Mobile World Congress in Barcelona vor Ort und zeigt seine Produktneuheiten. Dabei stehen unter anderem die neuesten FRITZ!-Produkte für schnelles Internet über 5G und Glasfaser sowie reichweitenstarkes WLAN Mesh im Fokus. Mit von der Partie sind FRITZ!Repeater 1700 und dem FRITZ!Repeater 2700, die jeweils Wi-Fi 7 unterstützen. Ebenfalls neu ist die FRITZ!Box 5690 XGS. Zudem zeigt der Hersteller die FRITZ!Box 4690.

AVM zeigt FRITZ!Repeater 1700 und dem FRITZ!Repeater 2700 [Wi-Fi 7]

In Barcelona präsentiert AVM mit dem FRITZ!Repeater 1700 und dem FRITZ!Repeater 2700 zwei neue Modelle, die den WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützen. Egal, ob ihr mehrere Etagen in einem Haus oder verwinkelte Wohnung mit WLAN unterstützen möchtet, die beiden Mesh Repeater vergrößern je nach Bedarf die WLAN-Reichweite für Surfvergnügen in jedem Raum.

Die FRITZ!Repeater, als Teil eines leistungsstarken Mesh-Systems, ermöglichen eine stabile Internetverbindung mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz. Sie sind flexibel einsetzbar und kompatibel mit Routern anderer Hersteller. Die kostenlose FRITZ!App WLAN unterstützt dabei, die optimale Position zu finden. Im Sommer letzten Jahres kündigte AVM die beiden FRITZ!Repeater als FRITZ!Repeater 1200 W7 und FRITZ!Repeater 2400 W7 an. Nun erfolgt die Umbenennung.

FRITZ!Repeater 2700

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5 GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Repeater 1700

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Darüberhinaus zeigt AVM im Rahmen des MWC 2025 die FRITZ!Box 5690 XGS und die FRITZ!Box 4690. Während die FRITZ!Box 5690 XGS gänzlich neu ist, kündigte der Hersteller die FRITZ!Box 4690 bereits im vergangenen Jahr an.

FRITZ!Box 5690 XGS

High-Speed-Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

WLAN Mesh, 4 x 4, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 1.376 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 10-GBit/s-LAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Box 4690