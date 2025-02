Bei Freenet ist eine neue Aktion gestartet, bei der ihr euch eine 60GB Allnet-Flat im Telekom 5G-Netz für nur 14,99 Euro statt 44,99 Euro sichern könnt. Den einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro könnt ihr durch eine Werbeeinwilligung sparen.

Telekom-Netz: 60GB Allnet-Flat nur 14,99 Euro

Ab sofort und zeitlich befristet, könnt ihr bei Freenet eine 60GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für gerade einmal 14,99 Euro buchen. Im Vergleich zum regulären Preis von 44,99 Euro entspricht dies eine Ersparnis von 67 Prozent.

Der Tarif enthält neben den 60GB 5G-Datenvolumen, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming und VoLTE & WLAN Call. eSIM und MultiSIM für z.B. Tablet oder Smartwatch sind möglich, der Vertragsstart ist flexibel wählbar. Eine kostenlose und einfache Rufnummernmitnahme ist ebenfalls möglich und ein 200MB freenet Travel Datenpaket sowie 1 Gratis-Monat waipu.tv Perfect Plus sind inklusive.

Details

60GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM und MultiSIM für z.B. Tablet oder Smartwatch möglich

kostenlose und einfache Rufnummernmitnahme

inkl. 200MB freenet Travel Datenpaket gratis

1 Gratismonat waipu.tv Perfect Plus

flexibler Vertragsstart wählbar (bis zu 123 Tage in die Zukunft)

nur 14,99 Euro statt 44,99 Euro mtl.

0 Euro Anschlusspeis bei Werbeerlaubnis

Der Aktionstarif lässt sich ab sofort für nur 14,99 Euro buchen. Beachtet, dass für waipu.tv Perfect Plus nach dem Gratis-Monat 9,99 Euro pro Monat anfallen. Solltet ihr waipu.tv Perfect Plus nicht benötigen, so kündigt ihr nach dem Gratis-Monat, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

>>> 60GB Allnet-Flat im Telekom-Netz nur 14,99 Euro <<<